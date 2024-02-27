الريسي يشيد باعتماد تعيين الحضرمي مستشاراً فنياً في «دولي الفروسية»



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق باعتماد الاتحاد الدولي للفروسية تعيين محمد الحضرمي الحكم الدولي في رياضة القدرة والتحمل مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مستشاراً فنياً بالاتحاد الدولي.

وتوجه الريسي بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً، ما كان له أثر ملموس في ازدهارها وتطورها.

وأضاف: دولتنا الغالية لها مكانتها المرموقة في شتى المجالات، ولديها الكفاءات الإدارية المتميزة التي أثرت وتثري العمل في الكثير من الاتحادات الرياضية والمنظمات المختلفة عالمياً، باعتبارهم أحد عناصر القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية، وهذه الثقة الغالية في أبناء الإمارات تعكس تميزهم المهني وقدرتهم على تحقيق التطور».

وأوضح الريسي أن أبناء وبنات الإمارات في المناصب القارية والدولية بالاتحادات الرياضية هم سفراء لرياضة الإمارات، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهامهم، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة وحضور اتحاداتهم، وتقديم صورة مشرفة عن أبناء الدولة، ووجودهم في هذه المناصب الرفيعة، هو ثمرة استراتيجيات متكاملة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الرياضي، وترجمة لتوجيهاتها بتطوير الكفاءات والخبرات المحلية، وتأهيلها لتكون قادرة على الارتقاء بالحركة الرياضية في مختلف المجالات الرياضية.

وتوجه الريسي بالتهنئة إلى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة على هذا الإنجاز الكبير لرياضة الفروسية ضمن سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققتها القرية في هذا الموسم والمواسم السابقة.

وهنأ أيضاً الحضرمي على هذا الاختيار، وقال إنه بما يملكه من علم وخبرة وممارسة في التحكيم الدولي لسباقات القدرة والتحمل، لديه القدرات العالية التي تمكنه من تحقيق الإضافة الكبيرة والمشرفة على صعيد الاتحاد الدولي للفروسية، بما يصب في مصلحة التطور لرياضة الفروسية في الدولة.