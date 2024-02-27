الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سماء دبي» تشهد أول بطولة للبدلات النفاثة في العالم

«سماء دبي» تشهد أول بطولة للبدلات النفاثة في العالم
28 فبراير 2024 01:06

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الألعاب الحكومية» تنظم «تحدي البرج»
مكتبة محمد بن راشد تختتم فبراير بـ«الابتكار بريشة فنّان»

تتجه أنظار العالم إلى دبي، اليوم، لمتابعة منافسات «بطولة دبي للبدلات النفاثة»، الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران من دون طائرة، وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة جرافيتي الرائدة في السباقات الجوية، بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي، وإكس دبي.
وتقام منافسات البطولة في الواجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً من نوعها في المنطقة، حيث ينطلق من نادي سكاي دايف دبي، ويمتد لمسافة 700 متر، وصولاً إلى دبي هاربر، وتم اختيار هذه المنطقة، نظراً لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات التي ستكون الأولى من نوعها والأكثر تشويقاً، ويشارك في السباق ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم، من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي، الذي خضع لتدريبات خاصة ومكثفة في بريطانيا، وذلك لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.
ويتنافس المشاركون في الحدث بالطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة، والذي يتضمن 12 نقطة تحدٍ متنوعة تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران تم وضعها بشكل مميز لتقديم أفضل العروض وزيادة قوة المنافسة والتشويق، ولتختبر قدرتهم على المراوغة أثناء الطيران والتحكم في البدلة النفاثة لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى الذين سيصعدون على منصة التتويج.
ويرتدي المتسابقون البدلة النفاثة المبتكرة التي تم العمل على تطويرها منذ عام 2017، وصممت خصيصاً لمثل هذا النوع من السباقات، وتم تصميمها مراعاة لجوانب الصحة السلامة، ومن بينها الحماية من الغرق وتوفير خاصية الطفو فوق سطح المياه، وكانت الجماهير قد شاهدت جانباً مشوقاً من الحدث حين تم الإعلان عن البطولة في احتفالية مشوقة أقيمت برج بارك بجوار برج خليفة، حيث حلق ثلاثة من المتسابقين، ومن بينهم ريتشارد براوننج رئيس شركة جرافتي ورئيس طياري الاختبار فيها، حلقوا فوق قناة دبي المائية ونافورة دبي، ثم هبطوا في برج بارك للحديث إلى وسائل الإعلام، والكشف عن مواصفات البدلات المصنوعة خصيصاً لهذا السباق، وتبلغ قوة محركاتها النفاثة أكثر من 1700 حصان.

دبي
الطيران
آخر الأخبار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
علوم الدار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
29 فبراير 2024
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
علوم الدار
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
29 فبراير 2024
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
الأخبار العالمية
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
29 فبراير 2024
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
التعليم والمعرفة
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
اليوم 23:27
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©