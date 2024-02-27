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الرياضة

«أبوظبي» و«باس» يتصدران كأس زايد بن هزاع

«أبوظبي» و«باس» يتصدران كأس زايد بن هزاع
28 فبراير 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر فريقا «نادي أبوظبي الرياضي»، و«أكاديمية باس» منافسات «النسخة 14» من كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لأكاديميات الأشبال تحت 12 سنة، والتي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي بملاعبه في المشرف، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد مشاركة 10 فرق محلية، وجاءت صدارة فريق أبوظبي للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق هدفين من «أكاديمية برو الرياضية» الوصيف، وجاء «الأبطال» في المركز الثالث وله 6 نقاط. بينما تصدر «باس» المجموعة الثانية، وله 9 نقاط، من دون خسارة، وتبعه «ريجنال سبورت» برصيد 6 نقاط، بفارق هدف من «أكاديمية سلساو» الثالث بالرصيد نفسه.
وشهدت جولة أمس الأول، ضمن الدور التمهيدي، فوز «أبوظبي» على «نسور الكرامة» 3-صفر، و«أكاديمية برو» على «أكاديمية مبادرة» 3-صفر، كما تفوق «الأبطال» على مبادرة 3-0، و«أكاديمية سلساو» على «أكاديمية كرة القدم للجميع» 2-1، و«أكاديمية باس» على «ريجنال سبورت» بهدف، و«سلساو» على «أكاديمية تراك» 1-0. وتحصل الفرق المشاركة على راحة اليوم، استعداداً لمباراتي نصف النهائي غداً، وتتحدد أطراف «المربع الذهبي» على ضوء نتائج جولة ختام الدور التمهيدي.
وتستقبل اللجنة المنظمة اليوم الفرق المشاركة في البطولة الدولية تحت 14 سنة، والتي تفتتح غداً، وتصل تباعاً من عُمان، والسعودية، والكويت، ورومانيا وألمانيا، وتختتم البطولتان يوم الأحد المقبل.

أبوظبي
كأس زايد بن هزاع
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