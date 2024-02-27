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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يشارك في «غرب آسيا»

«الأبيض الأولمبي» يشارك في «غرب آسيا»
28 فبراير 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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تحتضن مدينة الأحساء السعودية، «النسخة الخامسة»، لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق 20 مارس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، تشمل إلى جانب «الأبيض الأولمبي»، السعودية والأردن والعراق، وأيضاً «ضيوف الشرف» كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر.
وأكد اتحاد غرب آسيا، أن مشاركة الرباعي كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، تأتي استكمالاً لخطط اتحاد غرب آسيا الرامية إلى توسيع رقعة المشاركات، وإفساح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية، لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة، بهدف التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
وتعد مشاركة منتخبات خارج من الإقليم ببطولة تحت 23 عاماً الخامسة، تجربة أخرى بعد «النسخة الرابعة» من البطولة ذاتها، التي أقيمت «صيف 2023»، حينما تم دعوة منتخب إيران، إلى جانب بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات المقامة حالياً في جدة، والتي تشهد مشاركة جوام ونيبال.

السعودية
الأحساء
بطولة غرب آسيا
الأبيض الأولمبي
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