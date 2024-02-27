كاكو: «الزعيم» لا يخشى النصر في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

أكد أليخاندرو كاكو لاعب العين، أن لقاء النصر السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كان متوقعاً بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن لاعبي «الزعيم» لديهم رغبة كبيرة في الوصول إلى نهائي «النسخة الحالية» من البطولة، لافتاً إلى أن الفريق يملك مقومات المنافسة على كل الجبهات، سواء محلية أو قارية.

وكثر الحديث خلال الأيام الماضية، عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين، خاصة أن العين أصبح مطالباً بمواصلة طريقه إلى المباراة الختامية لأبطال آسيا.

وعن أمنيته باللعب أمام النصر، ومواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة، كما سبق وأن أدلى بتصريحات سابقة لـ «الاتحاد» خلال دور المجموعات، وتحقق الحلم الآن، قال: «بالفعل أكدت رغبتي في لقاء النصر السعودي في البطولة، والعين سيكون مطالباً بالفوز أمام النصر، ومن بعده الهلال أو الاتحاد، من أجل الوصول إلى النهائي القاري، ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة، ولكنها في الوقت نفسه، ليست مستحيلة».

وأضاف: «تمنيت مواجهة النصر، لأننا لا نخشى أي منافس، سواء في دوري الأبطال، أو البطولات المحلية، والنصر يضم أحد أهم الأسماء العالمية، وأقصد «الدون»، ومن جانبنا نثق في قدراتنا، وجميع اللاعبين سيكونوا في قمة الجاهزية لجميع السيناريوهات، حيث إن اللعب أمام النصر الذي يضم أسماءً من «طراز عالمي» مثل رونالدو، سيكون دافعاً وحافزاً لتقديم الأفضل.

وقال كاكو: «العين أيضاً فريق كبير، ويضم عناصر وأسماءً كبيرة على مستوى القارة والمنطقة، مثل لابا كودجو وسفيان رحيمي، وبندر الأحبابي، وخالد عيسى، ويحيى نادر، ومعهم بقية لاعبي الفريق، لذلك أرى أن لقاءات الفرق الكبيرة معاً، عادة ما تكون «ديربيات» قوية وتخطف الأضواء، كما أن خوض غمار المنافسات الكبيرة يعد تحدياً خاصاً لكل فريق، وبالتالي يرتفع حماس اللاعبين، وهذا ما نراهن عليه في مشوارنا بالبطولة، حيث يسعى كل لاعب لتقديم ضعف جهوده، من أجل إسعاد جماهير العين».

وأضاف: «أنا تحت أمر الجهاز الفني دائماً، ولكن ضغوط المباريات تتطلب التعامل بذكاء، سواء من اللاعبين أنفسهم، مثل الاهتمام بالراحة والاستشفاء والنوم الجيد والتدريبات العلاجية عقب المباريات، بجانب إراحة بعض العناصر، والدفع بآخرين في بعض المراكز، وأرى أن الجهاز الفني بقيادة كريسبو نجح في مواجهة الضغوط الكبيرة والهائلة والخروج المطلوب منها، وتفوق العين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال، وينافس على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعند العودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، تخطى الفريق عقبة بني ياس في «الجولة 14»، وهي البطولة التي نركز عليها الآن.

ويستعد العين لمواجهة حتا في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين» مساء غد، حيث يسعى «الزعيم» للخروج ب «العلامة الكاملة»، على أمل التمسك بالمنافسة على اللقب، وتعويض فارق النقاط أمام الوصل المتصدر.

وفيما يتعلق بربع نهائي دوري الأبطال، فإن «الزعيم» يواجه النصر في لقاء الذهاب 4 مارس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، والعودة 11 من الشهر نفسه، ما يتطلب تحضيرات مختلفاً، حيث يتوقع أن يعود كريسبو إلى سياسة «المداورة»، وإراحة بعض اللاعبين، لاسيما في «الجولة 15» للدوري، أو حتى في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام اتحاد كلباء المتوقع أن يقام 7 مارس.