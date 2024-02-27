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الرياضة

شباب الأهلي يواجه الجزيرة.. وبني ياس مع الوصل في دوري الطائرة

شباب الأهلي يواجه الجزيرة.. وبني ياس مع الوصل في دوري الطائرة
28 فبراير 2024 01:06

معتصم عبدالله (دبي)

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تدعم أسبقية الفوز في مواجهتي الذهاب، شباب الأهلي وبني ياس قبل مباراتيهما في السابعة من مساء اليوم أمام الجزيرة والوصل على التوالي في إياب المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في دوري الرجال للكرة الطائرة، حيث يحل «الفرسان» ضيفاً على «فخر أبوظبي»، ويلعب «السماوي» في ضيافة «الإمبراطور».
وشهدت جولة الذهاب السبت الماضي، فوز شباب الأهلي الذي أنهى الدور الأول في مركز الصدارة، على ضيفه الجزيرة «الرابع»، 3-0 بنتائج الأشواط «25-23، 28-26، 25-20»، في الوقت الذي تغلب فيه بني ياس «وصيف» الدور الأول على ضيفه الوصل «الثالث» 3-2 بنتائج الأشواط «18-25، 20-25، 25-23، 25-15، 15-12».
وتمنح نتيجة الفوز في مواجهتي الليلة شباب الأهلي وبني ياس بطاقة العبور إلى المرحلة النهائية للأدوار الاقصائية، «البلاي أوف»، في الوقت الذي يملك فيه الجزيرة والوصل فرصة خوض مباراة فاصلة حال تعويض خسارة الذهاب.
وتشهد بقية مواجهات المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية، لتحديد الترتيب النهائي للمراكز من الخامس وحتى الثامن، إقامة مباراتي عجمان مع النصر، وحتا مع العين، وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز «الزعيم» على ضيفه «الإعصار» 3-0، فيما تغلب «البرتقالي» على مضيفه «العميد» 3-1.

الوصل
دوري الطائرة
شباب الأهلي
الجزيرة
بني ياس
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