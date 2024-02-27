اتفاقية تعاون بين «الخماسي الحديث» و«العربية للطيران»

أبوظبي (وام)

وقع اتحاد الخماسي الحديث، اتفاقية تعاون مع العربية للطيران - أبوظبي، لتعزيز العمل المشترك، وتأسيس شراكة استراتيجية، لخدمة منتسبي الاتحاد والمنتخبات الوطنية من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.

وقع الاتفاقية، الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، وجمال عبدالناصر، المدير العام للعربية للطيران - أبوظبي. وقالت هدى المطروشي: سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الطيران، والتي نسعى من خلالها لتأسيس تعاون دائم ومتطور يستمر لسنوات طويلة، بما يخدم الجانبين.

وأكدت حرصهم على مد جسور التعاون مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، لتوفير كل عوامل الراحة والنجاح لجميع منتسبي الاتحاد، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، والعمل الدؤوب للتيسير على الرياضيين في كل المجالات، لخدمة استراتيجيتهم في الارتقاء برياضة الخماسي الحديث في الدولة.