أبوظبي تطلق «أسبوع النزال» في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية تنظيم أسبوع النزال في مركز إكسبو سنترو، بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، والذي يتضمن بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم، والنسخة الـ 48 من بطولة «محاربي الإمارات»، ونجحت البطولات الثلاث في استقطاب أقوى الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وحظيت بإقبال جماهيري حاشد، واجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في كل مكان.

وسطع نجم الإمارات وعاصمتها أبوظبي، في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وأصبحت «قبلة» أقوى الرياضيين، والوجهة المفضلة لعشاق الرياضات والفنون القتالية في شتى أنحاء العالم.

ويأتي أسبوع النزال في إطار شراكة بين أبوظبي ومدينة بالنياريو كامبوريو، تشمل المستويات الثقافية والرياضية، بما يعكس عمق العلاقات دائمة التطور بين الإمارات والبرازيل والتي تعود لأكثر من أربعة عقود، وترتكز على العديد من القواسم المشتركة، وشهدت عقد الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما بلغت هذه العلاقات آفاقاً جديدة بفضل تميز الدولتين وتعاونهما في مجال الرياضة، لا سيما مع تقديمهما أقوى رياضيي الجو جيتسو والجرابلينج على مستوى العالم، مما يشكل خير دليل على قدرة الرياضة على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، بصفتها لغة عالمية تجمع الشعوب وتتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية.

ويستعد أبطال الجو جيتسو في قارات العالم الستة للمشاركة في بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تنطلق من 1 إلى 3 مارس، وتشهد ثلاثة أيام من النزالات الحماسية والمهارات الفذة التي يقدمها نجوم البساط الساعين للفوز بجوائز البطولة، وكسب مزيد النقاط لرفع تصنيفهم لدى الرابطة.

كما يشهد أسبوع النزال انطلاق النسخة الثالثة المرتقبة من بطولة أبوظبي إكستريم 2 مارس المقبل، في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو، وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أقوى الرياضيين في نزالات حماسية، وتقدم لعشاق الرياضات القتالية عرضاً فريداً لمهارات الجو جيتسو والجرابلينج، والذين يستعرضون مهاراتهم ويقدمون أفضل ما لديهم في مباريات تمتد لثلاث جولات مدة كل منها ثلاث دقائق، ضمن قفص مثمَّن الأضلاع.

وتقدم الفعالية جلسة تدريب مفتوحة وفعالية الوزن الرسمية، لتمنح الجمهور فرصة الاطلاع على تحضيرات اللاعبين والتفاعل معهم من كثب.

وتتضمن البطولة فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين، إلى جانب العديد من النزالات المشوقة التي تستقطب رياضيين من البرازيل والإمارات والولايات المتحدة والأرجنتين وغيرها.

ويعكس تنظيم النسخة للمرة الأولى خارج أبوظبي، واختيار البرازيل لتكون ساحة للنزالات، مدى حرص الجهة المنظمة على الارتقاء بالبطولة، وتوسيع قاعدة جمهورها، وتعزيز الشعبية والأصداء العالمية الواسعة التي حصدتها في نسختيها الأولى والثانية.

ويشهد أسبوع النزال انطلاق النسخة الـ 48 من بطولة «محاربي الإمارات» 3 مارس والتي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة إلى الحدث العالمي، حيث تمثل هذه البطولة منصة رائدة للتفوق والإلهام وتجمع أقوى رياضيي الفنون القتالية المختلطة، وتمنحهم الفرصة للوقوف على منصة احترافية عالمية لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم القتالية.

ورحب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون المثمر والمستدام مع الأصدقاء في البرازيل على مستوى نشر وتطوير الجو جيتسو والفنون القتالية بشكل عام، مشيراً إلى أن أسبوع النزال الإماراتي في مدينة بالنياريو كامبوريو يمثل محطة مهمة من محطات التعاون المشترك والمتنامي بين البلدين.

وقال الهاشمي: «تنظيم 3 بطولات كبرى في نفس أسبوع النزال (بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وأبوظبي إكستريم، ومحاربي الإمارات) يجسد حرص اتحاد الإمارات على توسيع الشراكة والتعاون مع الأصدقاء في البرازيل، على المستويات كافة، باعتبار الإمارات أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم، ومن هنا كان القرار بأن تكون البرازيل هي أول محطة، لتلك المبادرة المهمة التي تخرج للمرة الأولى من الإمارات إلى دولة أخرى».

وأضاف: «الرياضة تقوم بأدوار مهمة بين الشعوب، ومنذ تأسيس اتحاد الجو جيتسو، وهو يسعى لمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم، في مجالات نشر وتطوير اللعبة، والفنون القتالية بشكل عام، وعلى مستوى صناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية بأعلى معايير الجودة، ومستمرون في ذلك، ونعتبر أن الشراكة مع البرازيل من أنجح الشراكات الرياضية في العالم».

بدوره، قال فابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو: «سعداء للغاية باختيار مدينتنا لاستضافة أسبوع النزال الذي تنظمه أبوظبي، عاصمة الرياضات القتالية في العالم، ونتطلع إلى احتضان نزالات مشوقة بين أقوى الرياضيين من مختلف أنحاء العالم ومنح الجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة نخبة الرياضيين يتنافسون على حصد الألقاب، ولطالما تميزت الإمارات بدعم الرياضات القتالية وتنظيم واستضافة أروع الفعاليات».

ولعبت أبوظبي على مدار السنوات الماضية دوراً محورياً في الترويج لرياضة الجو جيتسو، وتحفيز انتشارها العالمي، من خلال تنظيم واستضافة أقوى البطولات ومدّ الرياضيين بجميع وسائل الدعم، وتمكينهم على الصعد كافة، وأصبحت أرض الفرص لهؤلاء الرياضيين، ومنحتهم إمكانات لا حصر لها لأجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.