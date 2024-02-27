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الرياضة

الرقباني ينضم إلى اتحاد البولو

الرقباني ينضم إلى اتحاد البولو
28 فبراير 2024 01:06

دبي (الاتحاد) 

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انضم محمد سعيد الرقباني إلى أسرة مجلس إدارة اتحاد البولو، حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020-2024، بالقرار رقم 10 لسنة 2024، والذي أصدره معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ليستكمل مجلس إدارة الاتحاد. 
ويعد الرقباني أحد لاعبي الجيل السابق لرياضة البولو، وإضافة جديدة لمجلس إدارة اللعبة، وهو يشغل مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي.
ووجه محمد الحبتور رئيس مجلس إدارة اتحاد البولو الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على قرار معاليه باستكمال تشكيل مجلس الإدارة، خاصة في هذه المرحلة التي يحتاج الاتحاد فيها إلى كل جهد مخلص، سواء من داخل، أو خارج المجلس في إطار التحضير لاستضافة أكبر حدث عالمي في البولو، وهو كأس العالم للبولو «الإمارات 2026»، حتى يخرج الحدث في أبهى صورة. 
وأعرب محمد الرقباني عن أمله في أن يكون عند حسن الظن به، وأن يشكل إضافة فعلية للعبة، سعياً للارتقاء بها، ورفع اسم وعلم وطننا الغالي في سماء العالمية.

البولو
الهيئة العامة للرياضة
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