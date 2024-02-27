الإمارات والحبتور يدشنان «دولية غنتوت للبولو»

رضا سليم (دبي)

يدشن فريقا الإمارات والحبتور منافسات الجولة الأولى من بطولة غنتوت الدولية للبولو، التي ينظمها النادي، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 4 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول.

وكشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي، بحضور محمد الحريز عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، وفارس اليبهوني الظاهري عضو مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وأسامة شروف، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لفنادق ومنتجعات جنة السراب، الراعي الفندقي لنادي غنتوت، وسنتياجو تورتجيتار المدير الفني لاتحاد البولو.

كما حضر المؤتمر، مطر اليبهوني الظاهري وصالح محمد الجزيري وناصر الشامسي، أعضاء مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأجرت اللجنة المنظمة قرعة البطولة، حيث يلتقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع الحبتور بقيادة حبتور الحبتور، فيما يلتقي غنتوت بقيادة ناصر الشامسي مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في «ديربي العاصمة».

وقال فارس سهيل اليبهوني: البطولة ضمن البرنامج السنوي للنادي، وأنهينا كافة الاستعدادات للانطلاقة بمشاركة مميزة من الفرق واللاعبات واللاعبين البارزين أصحاب التصنيفات العالية، ونأمل أن تسهم البطولة في رفع المستوى الفني للعبة، ما ينعكس على المنتخبات الوطنية واللاعبين المواطنين.

وكشف اليبهوني عن أن النادي رصد مبلغ 200 ألف درهم كجوائز نقدية للبطولة الأغلى، حيث يحصل فيها الفريق الذهبي البطل على مبلغ 100 ألف درهم، والثاني الوصيف الفضي 80 ألف درهم، و10 آلاف لأفضل لاعب مواطن، ومثلها لأفضل لاعب محترف.

وأشاد محمد الحريز ممثل مجلس إدارة اتحاد البولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للبطولة المميزة، والتي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى الفني، ويتوقع أن تشهد مستويات فنية متقدمة من منطلق حرص الجميع على المشاركة في بطولات نادي غنتوت.