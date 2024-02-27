«رابطة المحترفين» تتلقى طلبات المشاركة في «تحدي الجامعات»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل رابطة المحترفين تلقي طلبات المشاركة في تحدي الجامعات 2024، والذي أطلقته الرابطة في مطلع فبراير، لدعم الابتكار في قطاع كرة القدم، تزامناً مع شهر الابتكار في الإمارات الذي تحتفل به الدولة في فبراير تحت شعار «الإمارات تبتكر»، للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة، وذلك تجسيداً لجهود حكومة الإمارات، لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها، لكي تصبح الدولة في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

ويستهدف تحدي الجامعات 2024 ثلاثة محاور رئيسة، تحقيق الاستدامة البيئية لكرة القدم الإماراتية، تطبيق تقنيات ذكية جديدة، تعزيز تجربة مشجعي أندية المحترفين، على أن لا يزيد عدد الطلاب في المجموعة الواحدة على 5 طلاب.

ويعتبر تحدي الجامعات 2024 النسخة الثالثة منذ إطلاقه في عام 2020، ضمن منصة الابتكار التي تهدف إلى تقديم أفكار جديدة مبتكرة لتطوير كرة القدم الإماراتية والأندية المحترفة، والوصول إلى مقترحات تطويرية من شأنها تجاوز التحديات، وتعزيز الجانب التجاري، التسويقي والجماهيري، والمشاريع المرتبطة بدعم الحضور الجماهيري وتكريس الولاء بين المشجع وناديه.

يأتي المشروع إيماناً من الرابطة بجيل الشباب ورؤيتهم المستقبلية وضرورة الاستماع إليهم وإشراكهم في صناعة القرار، من خلال توفير منصة لهم لتقديم أفكار ابتكارية للارتقاء بمنظومة صناعة كرة القدم في الإمارات.