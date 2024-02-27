روبليف يُحلق في «تجربة طيران»

دبي (الاتحاد)

استضافت كلية الإمارات للتدريب على الطيران، النجم أندريه روبليف، المصنف الثاني في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024، حيث خاض تجربة فريدة في جهاز محاكاة الطيران، واستمتع بهذه التجربة الافتراضية، قبل بدء مبارياته في البطولة.

ومنحت التجربة الاستثنائية النجم الروسي الفرصة لقضاء وقت ممتع، بعيداً عن ضغوطات التحضير للبطولة، وقدمت له الحافز الذي كان يحتاجه لتقديم الأداء الجيد، حيث تغلب اللاعب «26 عاماً» على منافسه تشي تشن تشانج في مباراة مثيرة 6-7 و6-2 و6-4، ليضع نفسه في المركز الثاني، ويضرب موعداً للقاء الإيطالي لورنزو موسيتي، أو المتأهل آرثر كازو.

وقال روبليف: «كانت تجربة مذهلة، وقضيت أوقاتاً لا تنسى، وأشكر دبي ومنظمي البطولة على منحي هذه الفرصة، إذ لطالما كنت أخشى الطيران، إلا أن الأمر كان سهلاً وممتعاً».