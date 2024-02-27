منتخب قفز الحواجز يشارك في «دولية أبوظبي»

أبوظبي (وام)

يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم برعاية «لونجين»، من 29 فبراير الحالي إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز، والعديد من الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها.

وأكد هشام الحوسني مدير الفروسية في المنتجع، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاح البطولة الدولية، بما يملكه المنتجع من إمكانات كبيرة، ومنشآت متطورة، وبنية تحتية شاملة. وأشار الحوسني إلى أن جميع اللجان العاملة في المنتجع تعمل على الانتهاء من آخر التجهيزات الخاصة بالبطولة، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الفروسية والسباق. وأضاف: «نتطلع لتحقيق أفضل استضافة لفعاليات البطولة الدولية على غرار التميز الكبير الذي حققه المنتجع أخيراً، بتنظيم فعاليات كأس رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم».