الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب قفز الحواجز يشارك في «دولية أبوظبي»

منتخب قفز الحواجز يشارك في «دولية أبوظبي»
28 فبراير 2024 01:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الألعاب الخليجية للشباب» تعتمد شعار «النسخة الأولى»
«السلامة الغذائية» تغلق كافتيريا في أبوظبي

يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم برعاية «لونجين»، من 29 فبراير الحالي إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز، والعديد من الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها.
وأكد هشام الحوسني مدير الفروسية في المنتجع، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاح البطولة الدولية، بما يملكه المنتجع من إمكانات كبيرة، ومنشآت متطورة، وبنية تحتية شاملة. وأشار الحوسني إلى أن جميع اللجان العاملة في المنتجع تعمل على الانتهاء من آخر التجهيزات الخاصة بالبطولة، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الفروسية والسباق. وأضاف: «نتطلع لتحقيق أفضل استضافة لفعاليات البطولة الدولية على غرار التميز الكبير الذي حققه المنتجع أخيراً، بتنظيم فعاليات كأس رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم».

أبوظبي
منتجع الفرسان الرياضي
قفز الحواجز
آخر الأخبار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
علوم الدار
«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال
29 فبراير 2024
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
علوم الدار
خليفة شاهين المرر: الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
29 فبراير 2024
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
الأخبار العالمية
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
29 فبراير 2024
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
التعليم والمعرفة
«الإماراتي لكتب اليافعين» يعزز تعاونه مع المبدعين العُمانيين
اليوم 23:27
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©