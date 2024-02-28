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الرياضة

هالاند.. «خماسية» في «السداسية»

هالاند.. «خماسية» في «السداسية»
28 فبراير 2024 08:23

لندن (أ ف ب)

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واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، وأبقى على حظوظه، بمحاولة تكرار إنجاز الموسم الماضي، وذلك ببلوغه ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه لوتون تاون 6-2، بفضل خماسية للنرويجي إرلينج هالاند، وتمريرات البلجيكي كيفن دي بروين.
ويمني «السيتي» النفس بتكرار إنجاز الموسم الماضي، حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا، فيما أفلت منه لقب كأس الرابطة، على غرار هذا الموسم، حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث على يد نيوكاسل يونايتد.
ورغم الاختبارات الصعبة التي تنتظر فريقه، أولها الأحد في الدوري ضد الجار اللدود مانشستر يونايتد، قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال «فاز ذهاباً خارج الديار 3-1»، ومن ثم ليفربول «المتصدر» في «المرحلة 28» من «البريميرليج»، قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا بدء اللقاء بهالاند ودي بروين وجاك جريليش والبرتغالي برناردو سيلفا.
ولم ينتظر «السيتي» طويلاً لافتتاح التسجيل عبر هالاند، بعد تمريرة عرضية من دي بروين «3»، ثم سرعان ما أضاف النرويجي الهدف الثاني في اللقاء بتمريرة أخرى من دي بروين، وهذه المرة بينية رائعة في ظهر المدافعين «18».
وبعد سلسلة من الفرص الضائعة، ضرب هالاند مجدداً، وأضاف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، إثر هجمة مرتدة سريعة، وبعد تمريرة بينية أخرى من دي بروين «40».
وعادت الحياة بعض الشيء إلى لوتون، بفضل هدف رائع من تسديدة قوسية بعيدة لجوردن كلارك الذي أودع الكرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس الألماني ستيفان أورتيجا «45».
واشتعلت المدرجات في مستهل الشوط الثاني، حين استفاد لوتون من خطأ في تشتيت الكرة من الحارس أورتيجا، كي يقلص الفارق عبر كلارك أيضاً، بعد تمريرة من روس باركلي «52»، لكن وبعد تمريرة بينية متقنة من كايل ووكر إلى دي بروين، أرسل الأخير الكرة إلى هالاند لتسجيل هدفه الرابع في اللقاء «55».
وواصل النرويجي مهرجانه وأضاف الخامس في المباراة، و«السابع والعشرين» له في 30 مباراة هذا الموسم، ضمن جميع المسابقات، لكن هذه المرة بتمريرة من برناردو سيلفا «58».
وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها هالاند خماسية بألوان السيتي، بعد أولى الموسم الماضي ضد لايبزج الألماني «7-0»، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الهدف السادس، بتسديدة من خارج المنطقة، بعد تمريرة من جون ستونز «72»، قبل أن يترك هالاند مكانه في الملعب للأرجنتيني خوليان ألفاريز، ضمن أربعة تبديلات أجراها جوارديولا دفعة واحدة قبل 13 دقيقة على النهاية، وشملت برناردو سيلفا أيضاً.
كذلك، تأهل نيوكاسل الى دور الثمانية، بفوزه على بلاكبيرن روفرز من المستوى الثاني بركلات الترجيح «4-3»، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وحذا حذوه ليستر سيتي بتخطيه بورنموث 1-0 بعد التمديد.

 

كأس إنجلترا
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
كيفين دي بروين
بيب جوارديولا
ليفربول
مانشستر يونايتد
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