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الرياضة

ستراسبورج «أحدث ضحايا» صحوة ليون

ستراسبورج «أحدث ضحايا» صحوة ليون
28 فبراير 2024 08:36

باريس (أ ف ب)

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واصل ليون صحوته، بقيادة مدربه الجديد بيار ساج، ووصل إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم، وذلك بفوزه على ضيفه ستراسبورج بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي.
وبعدما كان مهدداً جدياً بالهبوط الى الدرجة الثانية، بقيادة لوران بلان، ومن بعده الإيطالي فابيو جروسو، انتفض ليون بقيادة ساج الذي استلم المهمة في 30 نوفمبر، وشق طريقه من المركز الأخير إلى العاشر.
ودخل ليون، الفائز بلقب الدوري 7 مرات متتالية بين 2001 و والكأس 5 مرات آخرها عام 2012، لقاءه مع ستراسبورج على خلفية 5 انتصارات متتالية، بينها واحد في ثمن نهائي الكأس على حساب ليل 2-1، قبل أن يضيف ستراسبورج إلى اللائحة، محققاً ثأره من الأخير بعد الخسارة أمامه 1-2 في 13 أغسطس في المرحلة الأولى من «ليج 1».

كأس فرنسا
ليون
ستراسبورج
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