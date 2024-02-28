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هالاند يكرر إنجاز «القرن الماضي» مع السيتي!

هالاند يكرر إنجاز «القرن الماضي» مع السيتي!
28 فبراير 2024 10:50

أنور إبراهيم (القاهرة)
دخل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تاريخ مانشستر سيتي من «الباب الواسع»، بعد أن سجل 5 أهداف خلال مباراة فريقه أمام لوتون تاون، في الدورالخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب من السيتي 5 أهداف في هذه البطولة، منذ أن فعلها البريطانيان فرانك روبرتس وبوبي مارشال في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على التوالي.
هالاند سجل أهدافه الخمسة خلال 55 دقيقة، منها هدفان في الشوط الأول، وثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وإنتهت المباراة بفوز «البلومون» 6/2.
وجاءت أربعة أهداف من الأهداف الخمسة من صناعة متوسط الميدان اللبلجيكي كيفين دي بروين، ليثبت النجمان الكبيران أن بينهما «كيمياء رائعة» وتفاهماً لا حدود له، ظهر بوضوح في معظم مباريات «القمر السماوي».
ومنذ وصول هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، لم يتوقف عن تسجيل الأهداف، رغم توقع الكثيرين بأن يحتاج لفترة تأقلم طويلة في الدوري الإنجليزي، وهو ما لم يحدث ورد هالاند على المشككين، بممارسة هوايته المفضلة، حيث سجل في موسمه الأول 52 هدفاً منها 33 هدفاً في الدوري الإنجليزي.
وأصبح هالاند بأهدافه الخمسة في مرمى لوتون تاون، أول لاعب يسجل «خماسية» مرتين بقميص مانشستر سيتي، وكانت المرة الأولى أمام لايبزج الألماني في دورالـ 16 لدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وانتهت المباراة وقتها بنتيجة 7-0، وهو الموسم الذي فاز فيه السيتي بالكأس ذات «الأذنين الكبيرتين».

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