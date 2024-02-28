كين يواسي نفسه بـ «الأمل الأخير»!



مراد المصري (أبوظبي)



في الوقت الذي يتواصل فيه الحديث عن «النحس» الذي يطارد الإنجليزي هاري كين، مع احتمال خروج فريقه بايرن ميونيخ الألماني، «خالي الوفاض» من ألقاب الموسم، فإن المهاجم في طريقه إلى مواساة نفسه، في حال استمراره بمعدل التهديف الحالي، من خلال حسم سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويتصدر كين حالياً ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، بعدما سجل 27 هدفاً، في ظهوره الأول في «البوندسليجا»، ليجمع 54 نقطة، ويتطلع إلى أن يصبح ثاني لاعب إنجليزي على الإطلاق، يفوز بهذه الجائزة منذ تدشينها موسم 1967-1968، حيث كان كيفن فيليبس لاعب سندرلاند الوحيد الذي حقق الجائزة موسم 1999-2000.

وفي حال فوز كين بالجائزة، فإن بايرن ميونيخ يصل إلى التتويح الخامس للاعبيه، ليتقدم على ريال مدريد الذي يشاركه الفوز في أربع مرات، جميعها عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يتصدر القائمة برشلونة منها 6 مرات، عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر فوزاً على الصعيد الفردي على الإطلاق.

ولا يمكن استباق الأحداث مبكراً، حيث تتواصل المطاردة لكين، مع وجود الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الثاني «21 هدفاً» جعلته يحصد 42 نقطة.

ويأتي بالمركز الثالث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي سجل 20 هدفاً، ليصل إلى 40 نقطة.

ويحتل المركز الرابع النيجيري أكور أدامز الذي بدأ الموسم مع ليلستروم النرويجي، ويكمله حالياً مع مونبيليه، وأحرز 22 هدفاً، حصد بواسطتها 36.5 نقطة.

ويكتفي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الفائز بالجائزة في الموسم الماضي، باحتلاله المركز السابع، بعدما سجل 17 هدفاً، بمجموع 34 نقطة، حيث تأثر بالإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وأجبرته على الغياب عن عدد من المباريات.

ويظهر المصري محمد صلاح في القائمة، بالمركز 12، بعدما سجل 15 هدفاً، ليحصد 30 نقطة، وهو العربي الوحيد في قائمة أصحاب المراكز العشرين الأوائل.