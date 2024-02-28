كوتينيو يشيد بأسطورة «البارسا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يفقد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، حب واحترام النجوم الذين تدربوا تحت قيادته، رغم الفترة الفترة القصيرة التي دافعوا فيها عن «البارسا»، ومنهم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب الدحيل القطري حالياً.

لعب كوتينيو نجم ليفربول الأسبق، والذي مر على برشلونة من 2018 إلى 2022، تحت قيادة تشافي لفترة قصيرة، ومع ذلك قال عنه في حديثه إلى صحيفة «سبورت» الكتالونية: الفترة التي عشتها في برشلونة كافية لأن أكوّن فكرة جيدة عن المدرب الذي كان نجماً بارزاً للفريق في جيله الذهبي، وتشافي أحد أساطير «البارسا»، وكان لاعباً رائعاً، وأصبح الآن مدرباً كبيراً.

ومنذ أن أعلن تشافي رحيله بنهاية الموسم، تبحث إدارة برشلونة من الآن عن بديل له، ومن بين أهدافها يورجن كلوب وهانسي فليك، حيث لعب كوتينيو تحت قيادة الأول في ليفربول، والثاني في بايرن ميونيخ، خلال فترة الإعارة، ولهذا يحتفظ كوتينيو بذكريات طيبة مع المدربين، وقال عنهما في حديثه للصحيفة: مدربان كبيران وصاحبا خبرة كبيرة، وكان لي شرف أن أتدرب تحت قيادتهما، وما زلت أحتفظ معهما بعلاقات طيبة، كما أن فريقيهما يلعبان كرة جميلة.

وشدد كوتينيو الذي كان «نجم شباك» في ليفربول، على حقيقة أنه لم يفشل مع «البارسا»، وإنما راضٍ تماماً عن الفترة القصيرة التي أمضاها مع الفريق.

وقال: سارت الأمور كما كنت أتصور، وبذلت خلالها جهداً كبيراً على أرض الملعب في المباريات التي شاركت فيها، ولم أدخر جهداً، لأنني لاعب محترف وملتزم.

وكان كوتينيو الذي وصل برشلونة في «شتاء 2018»، لعب موسمه الأول فقط، وتمت إعارته إلى بايرن ميونيخ، على أمل تطوير أدائه، بعد أن عانى صعوبات في التأقلم على لعب «البارسا»، وعاد مرة أخرى، ولكنه أُعير بعدها إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2022، وانتقل إلى النادي بتعاقد نهائي، ولكن «الفيلانس» أعاره إلى الدحيل.