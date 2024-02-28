«سفير» و«سماء» بطلا سباق الخيول العربية في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

وسط مشاركة كبيرة، اختتم سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس في ميدان مدينة زايد، والذي أقيم بتنظيم نادي ليوا الرياضي في أجواء حماسية وقوية للتنافس في الميدان عبر شوطي المسابقة.

وفي الشوط الأول، والذي بلغت مسافته 1400 متر، تمكّن «سفير»، للمالك أحمد فن المحيربي من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً «إي كيو» للمالك سالم علي المرر، وثالثاً «إي أس لطام» للمالك جابر علي مرشد المرر، وحل رابعاً «حمدان الغربية» للمالك سهيل علي المزروعي، وخامساً «إيه أف السناء» للمالك راشد سعيد المزروعي.

وفي الشوط الثاني، والذي بلغت مسافته 1200 متر، تمكّن «سماء الغربية» للمالك سهيل علي المزروعي من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً «العريق» للمالك سيف عشير المزروعي، وثالثاً «مكتوب» للمالك جابر علي سهيل المزروعي، وجاء رابعاً «شامخ» للمالك أحمد فن المحيربي، وخامساً «بيور الغربية» للمالك علي مبخوت الكربي.

وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، والذي أشاد بدوره بالمشاركة والحضور الكبير لملاك الخيول العربية في الظفرة، وأكد أنه لا يزال ضمن أجندة النادي أربعة سباقات متبقية للخيول حتى أبريل المقبل.

وقال: للأسبوع الثاني على التوالي نشاهد تفوقاً وتنافساً كبيرين للملاك في المسابقة، وأيضاً رضا الجميع عن أجواء التحدي والمنافسة، لا يزال هناك سباقات قادمة ،وسيكون الختام في منتصف أبريل مع تاسع سباقات الخيول.