كوزمين يهدد «الفهود» بـ «الورقة الرابحة»



علي معالي (الشارقة)



ينتظر أن يكون لوان بيريرا «الورقة الرابحة» للروماني كوزمين مدرب الشارقة في «قمة الجمعة» أمام الوصل، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وانتظم اللاعب في المران بقوة، ويضع عليه كوزمين آمالاً كبيرة في الجانب الهجومي، بالتعاون مع كايو لوكاس، وموسى ماريجا، وعثمان كمارا.

وغاب بيريرا عن المشاركة مع الفريق، منذ فترة طويلة تتجاوز 65 يوماً بسبب الإصابة، ومع عودته يصبح هجوم «الملك» قوياً، خاصة أنه يملك قدرات عالية في المباريات الحساسة والكبيرة بحجم لقاءات الوصل متصدر الدوري، وسبق لمدرب الشارقة أن أشار إلى أنه ينتظر عودة بيريرا، لكي تظهر قوة الفريق، في ظل عدم إضافة عناصر هجومية جديدة في «الانتقالات الشتوية»، والاكتفاء بصفقة المدافع الكوري الجنوبي يو مين تشو.

وشارك بيريرا هذا الموسم في 10 مباريات، منها 7 لقاءات أساسياً، وسجل 4 أهداف، منها هدف في شباك الوصل بالدور الأول في الشارقة ورجحت كفة «الإمبراطور» 3-1.

وخلال التدريبات الحالية أظهر اللاعب رغبة كبيرة في أن تكون مباراة الوصل، بمثابة انطلاقة جديدة له هذا الموسم، في ظل السباق على قمة الدوري، ويبحث لوان مع بقية زملائه، وبتخطيط كوزمين عن كيفية تقليص فارق النقاط الـ 10، وربما تكون المباراة الأهم في الدوري، لكي يعود «الملك» إلى أجواء المنافسة مجدداً.

ولن تكون هناك غيابات جديدة إلا خالد الظنحاني، بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، لينضم إلى ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن، باستثناء ذلك، فإن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة على استاد زعبيل، وتحمل تحدياً شرساً بين الانطلاق إلى اللقب بالنسبة للوصل، وأمل العودة إلى المنافسة للشارقة.