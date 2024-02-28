نيبوشا يواجه «الفرسان» بـ «دفاع محكم»



فيصل النقبي (خورفكان)



يجري نيبوشا مدرب خورفكان تعديلاً في دفاع الفريق، قبل لقاء شباب الأهلي، الجمعة، ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، نظراً لغياب المدافع مسعود سليمان، لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى إصابة «الظهير الأيمن» سلطان فايز الذي غاب عن الفريق أمام حتا.

وتشهد قائمة «النسور» عودة الأوزبكي عبدالله ييف إلى الدفاع، مع البرازيلي «المقيم» رافائيل، على أن يلعب عمر محمد ظهيراً أيمن، بعد عودته من الإيقاف، ومن المنتظر أن يلعب نيبوشا بلاعبين في «الارتكاز»، لخطورة «الفرسان» في الوسط والهجوم، ضمن خطة دفاعية محكمة أمام مرمى الفريق.

ويواصل الحارس أحمد محمود ديدا حماية عرين «النسور»، خلال اللقاء، بينما يجلس الحارس أحمد حمدان على «دكة البدلاء»، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرّض لها أمام النصر، وأصبح جاهزاً بدنياً للمشاركة تدريجياً.

ويدفع الجهاز الفني ببقية «التوليفة» التي شاركت أمام حتا، للحفاظ على تجانس الفريق الذي حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة.