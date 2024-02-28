190 لاعباً يتنافسون في «دولية فزاع» لـ «رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم يوم الخميس، «النسخة 13» لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2024»، بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، وتستمر إلى الأربعاء المقبل، فيما تنطلق النسخة الثامنة للقوس والسهم يوم الأحد، بمشاركة 230 لاعباً ولاعباً من 56 دولة، وتختتم الخميس بتتويج الأبطال.

وتنظم دبي 3 بطولات لفزاع، خلال 24 يوماً، وكانت «ضربة البداية» بـ «أم الألعاب» من 13 إلى 15 فبراير، وتعقبها «رفعات القوة» و«القوس والسهم».

ووجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ودعمه للحدث، مؤكداً أن إقامة بطولتي «رفعات القوة» و«القوس والسهم»، خلال 8 أيام، بسبب ازدحام «الروزنامة الدولية»، من أجل إنهاء البطولات المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» قبل وقت كافٍ، لمنح الفرصة أمام اللاعبين المتأهلين لخوض التحدي البارالمبي المهم.

وقال: إن بطولات فزاع أصبحت «علامة فارقة» في رياضة «أصحاب الهمم»، محققة العديد من المكاسب للمشاركين في النسخ المختلفة، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة»، وأسهم في أن يحقق أبطالنا طموحاتهم على الصعد كافة.

وأضاف: الإمارات ودبي توفران البنية التحتية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على المشاركة في جميع الأحداث الرياضية.

وقال: نتطلع أن تحقق بطولات 2024 الهدف المنشود، خاصة أنها تقام ضمن الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاقها.

من جانبه، وجه ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الحدث ودعمه المتواصل، ويحرص سموه على تقديم الرعاية لأصحاب الهمم، ويؤكد دائماً توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، سواء بالمشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها.

وأشار إلى أن حرص الدول والأبطال على المشاركة في الحدث، يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، وتسعى اللجنة المنظمة لمواصلة تطوير البطولة، حتى تحقق أهدافها الكاملة، من خلال الدمج الكامل، وتمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة التنافسية.

وأشار إلى أن بطولات فزاع قدمت العديد من قصص الإلهام، ليسهم «دبي لأصحاب الهمم» في العديد من المبادرات، خصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة، وبوابة التغيير إلى الأفضل.