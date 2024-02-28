جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «عمومية العربي»



أبوظبي (الاتحاد)



تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو ظهر الخميس في القاهرة، بدعوة من الاتحاد المصري، ويرأسها القطري خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحادين العربي والقطري.

ويعقب الجمعية العمومية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ويمثل «جودو الإمارات» في الاجتماعات، محمد جاسم أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة، والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2023، بعد الاطلاع على تفاصيله، وتشكيل لجنة الصياغة، وعرض خطة العمل للمرحلة القادمة ونشاط الاتحاد للموسم الجديد، والاطلاع على الرسائل الواردة والتقارير الإدارية والفنية للبطولات الماضية، وبرنامج نشاط المرحلة المقبلة، وما تم تنفيذه بناء على القرارات والتوصيات التي صدرت خلال اجتماعات الاتحاد مؤخراً.

ويطلع الاتحاد على برنامج النشاط ومستجدات البطولات المقترحة، بناءً على رغبة الاتحادات الأعضاء في استضافة بعض بطولات الاتحاد، ويستعرض الاجتماع تقارير البطولات العربية الإدارية والفنية التي أقيمت مؤخراً، وتحديد الدورات، والورش المقترحة على هامش البطولات العربية موسم 2024- 2025، وتشهد «العمومية» إجراء انتخابات المقاعد الشاغرة، وتتمثل في اختيار النائب الثاني للرئيس بجانب عضو آخر.