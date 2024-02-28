مشاركة «قياسية» في «ترايثلون ياس 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت النسخة 14 من سباق ترايثلون الوحيد في المنطقة، الذي يبدأ نهاراً، ويستمر حتى المساء، عدداً تاريخياً من المشاركين، حيث تنافس أكثر من 1400 رياضي من جميع الأعمار في حدث ترايثلون 2024 الذي يقام في حلبة مرسى ياس، خلال عطلة الأسبوع.

وفي حدث تاريخي يركز على اللياقة البدنية في أبوظبي، شهد سباق 2024 مشاركة الرياضيين المتمرسين، والهواة والمبتدئين، إلى جانب الجيل القادم من المهتمين باللياقة البدنية، والذين يتطلعون جميعاً إلى تحقيق الإنجازات في حلبة مرسى ياس الشهيرة.

وكانت البطولة الكلاسيكية المحلية قد شهدت مشاركة أكثر من 15 ألف رياضي منذ أول سباق على الإطلاق، كما استقبل الحدث هذا العام مجموعة جديدة من الرياضيين الذين تنافسوا عبر 11 فئة منفصلة في حلبة الفورمولا- 1 في جزيرة ياس.

وفي تعليق له، قال هشام الجنيبي، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يسعدنا أن نرحب بعدد قياسي من المشاركين في سباق ترايثلون ياس لهذا العام. ومع احتفالنا بتنظيم النسخة 14 من السباق الشعبي، فنحن سعداء لأن هذا الحدث يواصل استقطاب المهتمين باللياقة البدنية إلى حلبة مرسى ياس. من المذهل أن نشهد الأهداف الفريدة التي يضعها كل واحد من هؤلاء الرياضيين عند التوجه للمشاركة في هذه المنافسة، وأن نرى أجيالاً مختلفة تشارك في السباق لخوض التحديات الشخصية والخاصة».

وأضاف: «لقد كان شرفاً لنا أن نشهد هذا المستوى من الشغف والالتزام، مع مشاركة أعداد كبيرة من الرياضيين من مختلف الأعمار والقدرات في رحلة اللياقة البدنية الخاصة بهم، ونحن نهنئ جميع الرياضيين المشاركين على استكمال أهدافهم الشخصية، ونهنئ الفائزين على نجاحهم».

وإلى جانب الرياضيين المخضرمين، استقطب حدث ترايثلون ياس أيضاً الجيل القادم من عشاق اللياقة البدنية، مع حضور أكثر من 270 مشاركاً من الصغار ضمن فئتي ترايثلون الناشئين، وترايثلون البراعم - وهي زيادة بنسبة 84% في مشاركة الفئات العمرية هذا العام، وهذا ما يعكس الاهتمام المتزايد والمستمر بالرياضة بين الشباب في الإمارة.

وضمن جدول الفعاليات المستمر في مجال اللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية في حلبة مرسى ياس، يمكن لمن يرغب بالمحافظة على مستوى لياقته البدنية في حلبة مرسى ياس الشهرة، الانضمام إلى حصص تدرب في ياس الأسبوعية والمجانية للجري وركوب الدراجات، مع المزيد من التجارب الفريدة والمخصصة، خلال الأشهر القادمة في عام 2024.