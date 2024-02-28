

لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجل ماكس ستروس «سلة خارقة» من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من صافرة النهاية ألهبت جماهير ملعب «روكيت مورجيدج فيلدهاوس»، ومنحت فريقه كليفلاند كافالييرز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 121-119، وذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه».

تقدم مافريكس بفارق نقطة قبل النهاية 119-118، إلا أن ستروس سدد من منتصف ملعب فريقه ليخطف الفوز لكافالييرز الذي تأخر بفارق 10 نقاط، قبل 4 دقائق على نهاية الربع الأخير، في ظل تألق نجم الفريق الضيف السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 45 نقطة، و14 تمريرة حاسمة، و9 متابعات و3 سرقات.

وشكّل ستروس محور لعب كافالييرز، وأعاده إلى أجواء اللقاء، بتسجيله أربع رميات ثلاثيات توالياً، ليتأخر 112-113 قبل 2.35 دقيقة من النهاية.

ومنح دونوفان ميتشيل، أفضل مسجل للفائز مع 31 نقطة، التقدم لكافالييرز 118-115 بفضل ثلاثيتين توالياً، إلا أن مافريكس ردّ سريعاً ليتقدم بفارق نقطة، بعد سلتين من كايري إرفينج «30 نقطة» وبي جيه واشنطن «11».

وبينما شارفت المباراة على نهايتها، سدد ستروس رميته الخارقة من ثلاثة أرباع الملعب، ليخطف الفوز لفريقه بفارق نقطتين.

قال ستروس الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة، و4 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة «كان ذلك رائعاً، فوز عظيم، كنا بحاجة إليه، لقد عانينا، لذلك من الجيد أن نحصل على فوز مثل هذا».

وتابع «لقد قاتلنا وقاتلنا وقاتلنا، نريد الفوز في كل مباراة ونريد الاستمرار في الفوز».

وأشاد جون بلير بيكرستاف مدرب كافالييرز بدور ستروس في إعادة فريقه إلى السكة الصحيحة، عندما بدا أن المباراة قد خرجت عن سيطرته، قائلاً «الطريقة التي يلعب بها بتصميم وعقلية وموقف عدم الاستسلام أبداً، تلهم رفاقه في الفريق كل يوم».

وعزز كافالييرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية مع 38 فوزاً و19 هزيمة، في حين تراجع مافريكس للمركز الثامن في المنطقة الغربية مع 33 فوزا و25 هزيمة.

وحقق بوسطن سلتيكس، صاحب أفضل سجل في الدوري ومتصدر الشرقية، انتصاره التاسع توالياً، بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117-99.

وتألق في صفوف الفائز الثلاثي جايلن براون «31 نقطة»، وجايسون تايتوم «29»، واللاتفي كريستابس بورزينجيس «23».

قال تايتوم «الأمر كله يتعلق بكيفية استجابتك، ونحن نتعلم من أخطائنا في العام الماضي، لقد قمنا بعمل جيد في تجاوز تلك المواقف عملياً».

وأنهى تايريز ماكسي اللقاء مع 32 نقطة لمصلحة سفنتي سيكسرز الذي خسر في 8 من مبارياته الـ 12 في الدوري بغياب نجمه جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم العام الماضي للإصابة.

وفي مينيسوتا، سجل أنتوني إدواردز 34 نقطة، وأسهم في فوز تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 114-105.

وخرج الفرنسي رودي جوبير لاعب تمبروولفز منتصراً من صراعه مع مواطنه الموهبة الصاعدة فيكتور ويمبانياما، بتحقيقه «دابل-دابل» مع 13 نقطة و17 متابعة، فيما حذا الثاني حذوه مع 17 نقطة و13 متابعة.

وفي ميلووكي، حقق باكس فوزاً عريضاً على تشارلوت هورنتس 123- 85.

وبرز في صفوف الفائز، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 24