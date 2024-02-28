البرازيل تواجه أميركا ودياً استعداداً لـ «كوبا»



ميامي (أ ف ب)



تلتقي البرازيل، بطلة العالم 5 مرات، مع الولايات المتحدة في 12 يونيو المقبل ضمن استعداداتهما لكوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي.

وتُقام المباراة على ملعب «كامبينج وورلد ستاديوم» في أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل أيام معدودة على انطلاق كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو.

ورأى مدرب المنتخب الأميركي جريج بيرهالتر، أن «الحصول على فرصة اللعب ضد البرازيل هو أمر متميز، وعندما تتحدث عن الرغبة في تحدي نفسك ضد أفضل المنتخبات في العالم، لا يمكنك أن تطلب أكثر من البرازيل».

وتبدأ الولايات المتحدة مشوارها في البطولة ضد بوليفيا في دالاس في 23 يوليو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوروجواي وبنما، فيما تستهل البرازيل حملتها في المجموعة الرابعة، بعدها بيوم على ملعب «سوفي ستاديوم» في لوس أنجلوس ضد الفائز من الملحق الفاصل بين كوستاريكا وهندوراس.

وستكون البطولة التي تقام عادة في أميركا الجنوبية، بمثابة استعداد للولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها مشاركة مع المكسيك وكندا.

وكما كانت الحال في عام 2016، حين استضافت الولايات المتحدة النسخة الاحتفالية بمرور 100 عام على انطلاق البطولة القارية، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الثامنة والأربعين إلى 16، حيث انضم ستة أعضاء من «كونكاكاف» (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية «كونميبول».

والى جانب الدولة المنظمة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما وجودها في البطولة عن «كونكاكاف»، على أن تتنافس كندا مع ترينيداد وتوباجو وكوستاريكا مع هندوراس على البطاقتين المتبقيتين في ملحق مقرر في 23 مارس في تكساس.