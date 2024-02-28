«الأمة العيناوية» تشيد بمبادرات «الزعيم»



أبوظبي (الاتحاد)



أشادت جماهير العين، بمبادرات إدارة «الزعيم»، عبر طرح التذاكر عبر منافذ البيع المباشرة لاستاد هزاع بن زايد، للقاء النصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ما يمنح «الأمة العيناوية» الأولوية، في دعم ومؤازرة الفريق، سعياً لاستعادة اللقب القاري.

وشهدت الفترة الحالية مبادرات وخطوات متميزة من شركة الاستثمار في العين، بداية من طرح القمصان التذكارية المستوحاة من ذكريات التتويج باللقب الآسيوي عام 2003، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير على اقتنائها، مروراً بمبادرات عديدة مرتبطة بلقاء حتا يوم الخميس في «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال بيع تذاكر لقاء النصر السعودي، عقب المواجهة في موقع الملعب، لتكون الأولوية للجماهير العيناوية بالحضور ومساندة الفريق.

وتم إطلاق مبادرة «شارة الجمهور العيناوي»، من خلال السحب على سيارة فاخرة من الطراز الحديث، على تذاكر حضور لقاء حتا أيضاً، ما يعني أن انتظار الجماهير عقب اللقاء لشراء تذاكر مباراة النصر، تمنحهم ميزة الدخول على هدية كبرى إضافية.

ونجح العين في الاستفادة من الأجواء الحماسية المحيطة بالانتصارات المتتالية في مختلف البطولات مؤخراً، من خلال الفرصة أيضاً لاقتناء البطاقات الموسمية «عيناوي»، التي توفرت بخصم خاص عبر الموقع الإلكتروني، وتمنح الأولوية في حضور المباريات على مدار الموسم، ليكون جمهور العين صاحب الأرض بمعنى الكلمة، ويحظى باهتمام ودعم الإدارة، لتوفير التسهيلات المطلوبة لهم.