برشلونة يفاضل بين 4 مدربين لخلافة تشافي!

أنورإبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» النقاب عن أن إدارة برشلونة استقرت على تحديد 4 أسماء للمفاضلة بينها، لاختيار المدرب الذي يقود الفريق، اعتباراً من نهاية الموسم، بعد أن أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي قراره بالرحيل عن النادي في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن 3 من هذه الأسماء من المدربين الألمان، والرابع إيطالي، مشيرة إلى أن الكتالوني يسعى إلى اتخاذ قرار بهذه الشأن في أسرع وقت ممكن، وقبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة «البارسا» أعطت نفسها مهلة من الوقت لكي تستوعب قرار تشافي المفاجئ بإعلان نيته الرحيل، لتبدأ بعدها عملية البحث عن المدرب المناسب الذي يمكنه أن يقود «البلاوجرانا»، والقادرعلى أن يعيد السيطرة والسيادة الكتالونية على الكرة، محلياً وأوروبياً، في الأجل الطويل، ومن هنا كان الاستقرار على الأسماء الأربعة، وهم جوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، وتوماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ، والذي أعلن «البافاري» عن التخلص منه بنهاية الموسم، ومواطنهما هانسي فليك المدير الفني السابق للبايرن و«المانشافت»، أما الرابع فهو الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إنه بصرف النظر عن أن الثلاثة الأوائل ألمان، فإن اثنين منهما متاحان بنهاية الموسم، وهما توخيل وفليك، أما الثالث ناجلسمان فهو مرتبط بتدريب المنتخب الألماني حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام على الأراضي الألمانية، وخاصة إذا لم ينجح في إحراز كأسها.

أما الإيطالي زيربي فيرتبط بعقد مع برايتون حتى صيف 2026، وإن كان في عقده شرط جزائي يتعين عليه أن يدفعه، وفقاً للصحيفة، إذا كان يرغب فعلاً في تدريب برشلونة، لأن «الكتالوني» لن يدفع المبلغ الذي يطلبه برايتون، بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها النادي.

وكشفت الصحيفة عن أن ديكو المديرالرياضي لبرشلونة أعطى نفسه مهلة شهراً واحداً، لإجراء مفاوضات مع هؤلاء المدربين الأربعة، واتخاذ القرار في النهاية، بعد الحصول على موافقة خوان لابورتا رئيس النادي.

واختتمت «سبورت» تقريرها بقولها إن برشلونة استبعد تماماً فكرة التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن صراحة وبوضوح كاملين أنه مصمم على أن يمنح نفسه راحة لمدة عام في نهاية مغامرته مع «الريدز».