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الرياضة

موسى ندياي: «هدف حاسم» في «ليلة النصر»!

موسى ندياي: «هدف حاسم» في «ليلة النصر»!
28 فبراير 2024 19:00

معتصم عبدالله (دبي)

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وصف السنغالي المقيم موسى ندياي لاعب وسط النصر، باكورة أهدافه في «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي منح به فريقه نقاط الفوز الثلاث أمام مضيّفه الجزيرة 3-2 ضمن «الجولة 14»، بـ «الحاسم»، معرباً عن سعادته بالمساهمة، في فوز «الأزرق» الذي صعد بترتيب الفريق إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة.
وأكمل «العميد» عودته القوية في المواجهة أمام مضيفه «فخر أبوظبي»، بتسجيل الهدف الثالث، بعد رأسية قوية من موسى ندياي، من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس علي خصيف في الدقيقة 85، قبل أن يتصدى أحمد شمبيه لركلة جزاء سددها علي مبخوت في الوقت بدل الضائع.
ولم يجد لاعب الوسط الشاب للنصر أفضل من الاحتفال بباكورة أهدافه في الدوري، على طريقة لاعبي الجمباز، بالقفز في الهواء والدوران للخلف لأكثر من مرة. 
واستحق ندياي «20 عاماً»، والذي خاض مباراته التاسعة مع الفريق الأول للنصر في كل المسابقات، واحتفل بهدفه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، إشادة زملائه اللاعبين، وقائد «الأزرق» عادل تعرابت الذي تحدث عن مستوى السنغالي الشاب قائلاً: «جيد للغاية، وهو يستحق الأفضل، وأتمنى أن يستمر على هذا المنوال من الأداء المتميز». 
ومنح هدف موسى ندياي «العميد» أول فوز على ملعب الجزيرة منذ 2017، وأسهم في تعزيز الحالة المعنوية الجيدة للفريق «الأزرق» وجماهيره قبل لقاد ضيفه بني ياس مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة 15» من دوري المحترفين.
وتعاقد النصر مطلع الموسم الحالي مع ندياي لاعب جراف دي داكار، ومنتخب السنغال تحت 20 عاماً، قبل أن يقيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، ويشغل نداي مركز الوسط، وفاز مع منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين على حساب الجزائر في مايو 2023.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الجزيرة
علي خصيف
أحمد شمبيه
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