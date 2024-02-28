هالاند ودي بروين.. «ثُنائي متوحش»!

عمرو عبيد (القاهرة)

خطفت «سُداسية» مانشستر سيتي و«خُماسية» هدافه المتألق هالاند، جميع الأضواء فوق أغلفة الصحف الإنجليزية، بعدما سحق «البلومون» منافسه لوتون تاون في طريقه نحو بلوغ رُبع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتصدّرت صورة هالاند جميع الأغلفة من دون استثناء، حيث وصفته «ميرور» بصاحب الـ«5 نجوم»، الذي سجّل بجنون في تلك المباراة ليُحطّم لوتون تاون بـ«الخمسة»، خلال أقل من ساعة لعب، ويؤكد أن «السيتي» يواصل طريقه نحو حلم «الثلاثية الثانية»، لاسيما في ظل الحالة الرائعة التي يبدو عليها هالاند، وكذلك دي بروين، رغم بعض الإحباط الذي أصاب الفريق بسبب تجدد إصابة جريليش.

وكتبت «ميرور» عبر موقعها الإلكتروني أن هالاند أرسل رسالة تحذير واضحة بكلمات قليلة، إلى جميع منافسين السيتي، خاصة ليفربول وأرسنال، قال فيها «نحن قادمون»، في إشارة إلى رغبة «كتيبة بيب» في مواصلة كتابة التاريخ، بوضع أعينهم على جميع الألقاب التي ينافسون عليها في الوقت الحالي، وبخُماسيته المذهلة والتمريرات الـ4 السحرية من دي بروين، وصفتهما الصحيفة بـ«الثنائي المتوحش»!



أما «ديلي ستار» فوصفتهما بـ«ثنائي الحلم»، حيث قالت إن التعاون والتفاهم بين هالاند ودي بروين يُعد «ظاهرة» تستحق الدراسة، وعنونت غلافها بـ«هالاند.. ملك الخُماسيات»، قائلة إن المهاجم «الجائع» أمتع فريقه ونفسه بـ«وليمة» كبيرة، ليصل إلى هدفه الـ27 خلال 30 مباراة بمختلف البطولات، مواصلاً تحطيم الأرقام بسهولة وقوة غير عادية.

«التحية الخُماسية» لهالاند تصدرت بالطبع غلاف صحيفة «تيليجراف»، في حين قالت «ذا تايمز» إنه يدين بالفضل إلى دي بروين، «سيد التمريرات الحاسمة»، وهما «الثنائي الديناميكي» الذي يُشعل محركات السيتي الهجومية حسب وصفها، كما تحدثت «ديلي ميل» عن «الثنائي البارع»، الذي شارك في توجيه 6 ضربات إلى لوتون تاون ليُغرقه في ملعبه، في حين رفعت «إكسبريس» القبعة إلى هالاند، الذي يملك الكثير من الغزارة التهديفية التي لا تتوقف، قائداً لهجوم «السماوي» الباحث عن إنجاز «ثلاثي» جديد هذا الموسم.