«ند الشبا الرياضية» تعتمد برنامج المنافسات في 9 ألعاب

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة 11 من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ويستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

حضر الاجتماع صالح المرزوقي، مدير اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة، والأعضاء أحمد سالم المهري، خالد العور، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية.

وأكد عادل البناي أن اللجنة المنظمة تعمل وفق خطة عمل لإنهاء التحضيرات والاستعدادات اللوجستية لتنظيم الدورة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وقيمتها، وقال: «اعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات التسع المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجو جيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي».

وأضاف عادل البناي: «رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية مجزية للمشاركين في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك لتحفيز الرياضيين المشاركين لتقديم أفضل المنافسات وأقوى أداء لهم في البطولات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجوائز كافة لاحقاً، لذلك أدعو جميع الرياضيين وعشاق الرياضة للتسجيل في الرياضة التي يحبونها قبل انتهاء الموعد، حيث يتواصل التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، ويتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae»، ويمكن التواصل مع أعضاء اللجنة الفنية للحصول على المعلومات كافة أو للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بكل رياضة، وقد تم تعميم بيانات التواصل الخاصة بكل رياضة على الجميع حيث تم توفير بريد إلكتروني ورقم هاتف لاستقبال متطلبات المشاركين كافة».

وتم في الاجتماع الاطلاع على آخر التحضيرات اللوجستية للدورة وأعداد المشاركين في كل رياضة، وتم استعراض جدول منافسات البطولات التسع التي يتضمنها برنامج الدورة، كما بحثت اللجنة المنظمة خطة الترويج للدورة والتواصل مع الجمهور الذي ينتظر أخبار الدورة وتفاصيلها في كل عام، والاستعدادات لاستقبال الجمهور في الصالات المختلفة بمجمع ند الشبا وخارجه، بالإضافة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يستضيف منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة.