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الرياضة

الاتحاد السعودي يكشف عن موعد عقوبة رونالدو

الاتحاد السعودي يكشف عن موعد عقوبة رونالدو
28 فبراير 2024 20:34

 
الرياض (د ب أ)

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قالت مصادر من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بشأن الإشارات المسيئة التي وجهها لجماهير الشباب عقب مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز النصر 3-2، ستصدر قرارها النهائي، صباح غد «الخميس» على أقصى تقدير.
ولم تعرف تفاصيل العقوبة، غير أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه سيتم إيقاف اللاعب مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال «نحو 5300 دولار»، ولكن لم يتسن تأكيد ذلك رسمياً.
وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية كشفت عن رفض رونالدو الاتهام الموجه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير الشباب.
وأضافت الصحيفة «إن رونالدو أفاد باحترامه لكل الأندية والحركة الصادرة عنه في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا».
وتفاعلت العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا مع هذه الحادثة، فكتبت شبكة «ريليفو» كان رد فعل رونالدو فاحشاً عندما صرخوا في وجهه ميسي.. ميسي».
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو وصفت ما حدث بـ «الموقف المستهجن»، فيما كتبت «ماركا»: «رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون: «ميسي، ميسي».

 

السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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