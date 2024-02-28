«الألعاب الحكومية» تنظم «تحدي البرج»



دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية 2024 بدبي بتنظيم «تحدي البرج» الأول من نوعه للفرق، في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وتنافس فيه المشاركون في فئة «تحدي المدن»، ضمن النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية في دبي.

وتمكّنت فرق كوتنا هورا من الشيك، وأوفييدو من إسبانيا، ومدينة كوبنهاجن من الدنمارك من تحقيق أوقات قياسية في وصولها إلى قمة البرج بواقع 27:39.51 دقيقة، 27:39.90 دقيقة، 28:18.85 دقيقة على التوالي، وبذلك حصلت هذه المدن على النقاط الإضافية بمقدار 16 نقطة ضمن منافسات تحدي المدن.

وشهد «تحدي البرج» منافسة قوية بين الفرق المشاركة لصعود 160 طابقاً على الدرج بأسرع وقت ممكن، بهدف حصد نقاط مهمة ستضاف إلى رصيد النقاط النهائي لفرقهم في ختام الألعاب الحكومية 2024، والتي ستقام في «دبي فستيفال سيتي» اعتباراً من الخميس إلى 3 مارس المقبل.

ومثلت الفرق المشاركة مدناً عالمية مثلت الإمارات، أستراليا، البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، أميركا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «يجسّد الإقبال الدولي الواسع على المشاركة في تحدي المدن من بلدان مختلفة حول العالم مدى الانتشار الذي حققته الألعاب الحكومية عالمياً، لتصبح أحد أبرز الأحداث الرياضية ذات الطابع المميز على أجندة الفعاليات الرياضية، ويسرّنا اليوم استضافة مدن العالم في دبي التي رسخت موقعها كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية».

وأشاد بن عيسى بالمستوى التنافسي الذي قدمته الفرق المشاركة في «تحدي البرج»، وقال: «شهدنا خلال النسخة الأولى من نوعها من «تحدي البرج» منافسة شديدة من قبل الفرق المشاركة التي تطمح لافتتاح رصيد نقاطها في الألعاب الحكومية، حيث شكّل هذا التحدي فرصة للفرق المشاركة لإبراز قدراتهم البدنية والذهنية على حدٍ سواء».

وتوجه مروان بن عيسى بالشكر لشركة «إعمار» على دعمهم لتحدي البرج في نسخته الأولى، مؤكداً أن الجهود التي قدموها أسهمت بإكساب الحدث زخماً إضافياً.

ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة «تحدي المجتمع»، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة «تحدي المدن»، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة «تحدي صغار السن» وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة، وسط أجواء تنافسية ممتعة.