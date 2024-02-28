«أدنوك للمحترفين» يصل إلى «الجولة 15»

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراة العين وحتا على استاد هزاع بن زايد، ولقاء اتحاد كلباء والبطائح على ملعب «النمور»، وتتواصل الجولة غداً بمواجهات خورفكان وشباب الأهلي، عجمان والإمارات، و«القمة المرتقبة» بين الوصل وضيفه الشارقة، على أن تختتم الجولة «السبت»، بمباراة النصر وبني ياس، و«ديربي» الوحدة والجزيرة.

ويعقب «الجولة 15» إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، المقررة الخميس المقبل، والتي تجمع العين وضيفه اتحاد كلباء على ملعب الأول، والوحدة والوصل على استاد آل نهيان، وشهدت جولة الذهاب فوز «الزعيم» خارج قواعده بنتيجة 2-0، فيما تغلب «الإمبراطور» على ضيفه «العنابي» 2-1.

ويعوّل «الزعيم» الساعي لتعزيز موقعه في وصافة الترتيب بالوصول إلى النقطة 31 من 14 مباراة، على أفضليته المطلقة في المواجهات أمام «الإعصار» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بهدف تقليص فارق النقاط مع الوصل المتصدر بـ 36 نقطة من 14 مباراة.

وحصد العين الذي يفتقد جهود هدافه لابا كودجو بداعي الإصابة، «العلامة الكاملة» في المواجهات السبع الماضية أمام حتا في «دوري المحترفين»، وهو يأمل استمرار سلسلة النتائج الإيجابية، بالفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي بالدوري، قبل مواجهة «الإعصار» الذي يعاني الأمرين، بفشله في الفوز خلال آخر 6 مباريات على التوالي.

وعلى استاد اتحاد كلباء بإمارة الشارقة، يُشعل فارق النقاط الثلاث التي تفصل «النمور» صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وضيفه البطائح «التاسع»، وله 16 نقطة، أجواء مواجهة «الديربي» الذي تميل فيه كفة الأفضلية لـ «الراقي»، بالفوز في مباراة، والتعادل في اثنتين من أصل ثلاث جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».

وتجمع الرغبة في «استعادة ذاكرة الفوز» طرفي «الديربي الجديد»، بعدما غاب الفوز عن «النمور» في آخر 5 مباريات على التوالي، منذ آخر انتصار أمام الإمارات 4-2 في الجولة التاسعة، في الوقت الذي حقق فيه «الراقي» آخر انتصاراته أمام بني ياس 2-1 في «الجولة العاشرة»، قبل التعادل مع حتا 0-0، والخسارة في مباراتي العين 1-3، والوحدة 1-2.