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الرياضة

كأس زايد بن هزاع الدولية للناشئين تنطلق اليوم

كأس زايد بن هزاع الدولية للناشئين تنطلق اليوم
29 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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6 مباريات في كأس زايد بن هزاع للأشبال اليوم

تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، بملاعب نادي أبوظبي الرياضي، بمنطقة المشرف، مباريات «النسخة 14» لكأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين، في كرة القدم تحت 14 سنة.
وتشارك في البطولة 6 فرق محلية وعربية ودولية، وتستمر المنافسات إلى 3 مارس المقبل، وفي مقدمتها «نادي أبوظبي الرياضي»، و«أكاديمية نجوم المستقبل السعودي»، و«نادي كيندر الروماني»، ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمت الثانية فرق «أكاديمية الموهوبين الكويتي»، و«مدرسة نجوم الغد العُماني» وفريق «SPVGG الألماني».
وتشهد ضربة البداية اليوم، إقامة 4 مباريات والتي تكشف عن مستويات الفرق المشاركة، وتبدأ بلقاء «نادي أبوظبي الرياضي» مع «أكاديمية نجوم المستقبل السعودي»، ويلعب فريق «أكاديمية الموهوبين الكويتي» مع «مدرسة نجوم الغد العُماني»، وفي الساعة السادسة 45 دقيقة مساءً، يتقابل فريق «أكاديمية نجوم المستقبل السعودي» مع «نادي كيندر الروماني»، وتختتم جولة اليوم بلقاء «مدرسة نجوم الغد العُماني» مع «SPVGG الألماني».
من جانب آخر، تشهد ملاعب نادي أبوظبي، بداية من الساعة الرابعة والنصف عصر، مباراتي نصف نهائي كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والتي تختتم الأحد المقبل، بجانب ختام بطولة تحت 14 سنة الدولية.
وتأتي جولة اليوم الحاسمة لفرق «المربع الذهبي» للأشبال، حيث يتأهل الفائز من المباراتين إلى نهائي البطولة، واللعب على المركزين الأول «الذهبي» والثاني «الفضي»، وينتقل الخاسران للعب على المركز الثالث عصر الأحد في ختام البطولة. وتشهد جولة اليوم التي تقام في توقيت واحد، لقاء «نادي أبوظبي» متصدر المجموعة الأولى «ريجنال سبورت» وصيف المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية، يلتقي «أكاديمية نيشن برو الرياضية»، وصيف المجموعة الأولى بفارق الأهداف، مع «أكاديمية ياس» متصدر المجموعة الثانية من دون خسارة.

كأس زايد بن هزاع
كأس زايد بن هزاع للناشئين
نادي أبوظبي الرياضي
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