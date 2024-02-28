الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زوارق أبوظبي» تشارك في افتتاحية مونديال «الفورمولا - 1»

«زوارق أبوظبي» تشارك في افتتاحية مونديال «الفورمولا - 1»
29 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا-1» اليوم، إلى إندونيسيا، للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تحظى بمشاركة قوية وكبيرة من الأبطال والمحترفين على مستوى العالم، والذين ينافسون في مياه بحيرة توبا.
وتحمل بعثة فريق أبوظبي آمالاً كبيرة بالمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي شهد فوز السويدي جوناس أندرسون بلقب البطولة للمرة الثانية، مقابل إحراز فريق أبوظبي اللقب البطولة 8 مرات في السابق.
ويشارك فريق أبوظبي بقيادة المخضرم ثاني القمزي، وأيضاً بمشاركة الإيطالي ألبرتو كمبراتو للمرة الأولى مع فريق أبوظبي، والذي يحل بديلاً للمتسابق شون تورنتي الذي اعتزل مسابقات البحر بنهاية الموسم الماضي، بعد مشوار حافل من الألقاب والبطولات العالمية.
ويعد فريق أبوظبي هو الأفضل في الوقت الحالي برصيد كبير من الألقاب والإنجازات على مستوى البطولة، آخرها الفوز بثلاثية الموسم في 2022 وتحقيق اللقب الرئيس، ولقب السرعة ولقب الفرق.
وينتظر فريق أبوظبي الموسم الحافل بعدد متوقع للجولات يصل إلى 8 جولات، مع بدء أولى جولات البطولة في إندونيسيا هذا الأسبوع، ثم تستمر في نهاية مارس في فيتنام، والتي تستضيف ثانية جولات البطولة، ثم جولتين في أوروبا، ولاحقاً ثلاث جولات في آسيا، لتكون الجولة الختامية في إمارة الشارقة في الإمارات.
ويترأس بعثة فريق أبوظبي، خلال هذه الجولة، ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، مع المتسابقين ثاني القمزي وألبرتو كمبراتو، بالإضافة إلى جمعة القبيسي «راديو مان» القمزي في هذه الجولة، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي.
وتبدأ تفاصيل الجولة، ابتداء من اليوم، مع الفحص الفني للزوارق المشاركة، والتسجيل الرسمي في الجولة، ثم غداً انطلاق التجارب الحرة مع التصفيات التمهيدية للمتسابقين على مسار السباق، ولاحقاً تنطلق المهمة الأصعب في سباق أفضل زمن بعد غد، والذي ينطلق بالنظام الجديد للمنافسة، وعلى مرحلتين، ثم السباق الرئيس وختام الجولة يوم الأحد.
من جهته، وجه ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن دعمه واهتمامه المتواصل بفريق أبوظبي، أسهم في وصوله لمستويات عالية من التفوق والإبداع، وتحقيق الألقاب على مستوى المشاركات والحضور الدولي في كل البطولات البحرية التي يشارك من خلالها.
وأكد الظاهري أن الفريق يدخل أولى جولات البطولة بطموح جمع النقاط منذ البداية والمنافسة على اللقب وقال: نريد أن نسجل بداية قوية، وأن ننافس على اللقب منذ بداية الموسم، ونطمح إلى أن نبدأ جمع النقاط منذ جولة الافتتاح، كي لا نواجه نزف النقاط الذي تعرّض له الفريق في الموسم الماضي، ونعول كثيراً على خبرة ثاني القمزي في أن يبدأ الموسم بقوة في حصد النقاط.
ورحب ناصر الظاهري بمشاركة ألبرتو الوافد الجديد إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن المهارة التي يتمتع بها المتسابق ستكون إضافة كبيرة لفريق أبوظبي.

زوارق أبوظبي
بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1
مونديال الفورمولا - 1
آخر الأخبار
علبة لنقل الطعام
الترفيه
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
اليوم 19:14
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©