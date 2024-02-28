«زوارق أبوظبي» تشارك في افتتاحية مونديال «الفورمولا - 1»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا-1» اليوم، إلى إندونيسيا، للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تحظى بمشاركة قوية وكبيرة من الأبطال والمحترفين على مستوى العالم، والذين ينافسون في مياه بحيرة توبا.

وتحمل بعثة فريق أبوظبي آمالاً كبيرة بالمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي شهد فوز السويدي جوناس أندرسون بلقب البطولة للمرة الثانية، مقابل إحراز فريق أبوظبي اللقب البطولة 8 مرات في السابق.

ويشارك فريق أبوظبي بقيادة المخضرم ثاني القمزي، وأيضاً بمشاركة الإيطالي ألبرتو كمبراتو للمرة الأولى مع فريق أبوظبي، والذي يحل بديلاً للمتسابق شون تورنتي الذي اعتزل مسابقات البحر بنهاية الموسم الماضي، بعد مشوار حافل من الألقاب والبطولات العالمية.

ويعد فريق أبوظبي هو الأفضل في الوقت الحالي برصيد كبير من الألقاب والإنجازات على مستوى البطولة، آخرها الفوز بثلاثية الموسم في 2022 وتحقيق اللقب الرئيس، ولقب السرعة ولقب الفرق.

وينتظر فريق أبوظبي الموسم الحافل بعدد متوقع للجولات يصل إلى 8 جولات، مع بدء أولى جولات البطولة في إندونيسيا هذا الأسبوع، ثم تستمر في نهاية مارس في فيتنام، والتي تستضيف ثانية جولات البطولة، ثم جولتين في أوروبا، ولاحقاً ثلاث جولات في آسيا، لتكون الجولة الختامية في إمارة الشارقة في الإمارات.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي، خلال هذه الجولة، ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، مع المتسابقين ثاني القمزي وألبرتو كمبراتو، بالإضافة إلى جمعة القبيسي «راديو مان» القمزي في هذه الجولة، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي.

وتبدأ تفاصيل الجولة، ابتداء من اليوم، مع الفحص الفني للزوارق المشاركة، والتسجيل الرسمي في الجولة، ثم غداً انطلاق التجارب الحرة مع التصفيات التمهيدية للمتسابقين على مسار السباق، ولاحقاً تنطلق المهمة الأصعب في سباق أفضل زمن بعد غد، والذي ينطلق بالنظام الجديد للمنافسة، وعلى مرحلتين، ثم السباق الرئيس وختام الجولة يوم الأحد.

من جهته، وجه ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن دعمه واهتمامه المتواصل بفريق أبوظبي، أسهم في وصوله لمستويات عالية من التفوق والإبداع، وتحقيق الألقاب على مستوى المشاركات والحضور الدولي في كل البطولات البحرية التي يشارك من خلالها.

وأكد الظاهري أن الفريق يدخل أولى جولات البطولة بطموح جمع النقاط منذ البداية والمنافسة على اللقب وقال: نريد أن نسجل بداية قوية، وأن ننافس على اللقب منذ بداية الموسم، ونطمح إلى أن نبدأ جمع النقاط منذ جولة الافتتاح، كي لا نواجه نزف النقاط الذي تعرّض له الفريق في الموسم الماضي، ونعول كثيراً على خبرة ثاني القمزي في أن يبدأ الموسم بقوة في حصد النقاط.

ورحب ناصر الظاهري بمشاركة ألبرتو الوافد الجديد إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن المهارة التي يتمتع بها المتسابق ستكون إضافة كبيرة لفريق أبوظبي.