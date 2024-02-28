قرعة «طشقند جراند سلام» للجودو اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تجري اليوم، قرعة بطولة «طشقند جراند سلام» للجودو، عبر تقنية الفيديو، ويستضيفها اتحاد أوزبكستان من 1 إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 501 لاعب ولاعبة من 69 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان.

وتعقب مراسم قرعة البطولة، عملية الميزان للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول للبطولة غداً، وتتضمن الوزن الخفيف، بمشاركة 174 لاعباً ولاعبة، من بينهم أبطال الإمارات.

وتأتي «طشقند جراند سلام»، ضمن برنامج إعداد منتخبنا لبطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي من 19 مايو إلى 24 مايو المقبل، وتعقبها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، خلال يوليو 2024.

وتضم قائمة منتخبنا في «طشقند جراند سلام»، نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب اللاعبات بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم».