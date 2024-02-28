الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة «طشقند جراند سلام» للجودو اليوم

قرعة «طشقند جراند سلام» للجودو اليوم
29 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية

تجري اليوم، قرعة بطولة «طشقند جراند سلام» للجودو، عبر تقنية الفيديو، ويستضيفها اتحاد أوزبكستان من 1 إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 501 لاعب ولاعبة من 69 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان.
وتعقب مراسم قرعة البطولة، عملية الميزان للاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول للبطولة غداً، وتتضمن الوزن الخفيف، بمشاركة 174 لاعباً ولاعبة، من بينهم أبطال الإمارات.
وتأتي «طشقند جراند سلام»، ضمن برنامج إعداد منتخبنا لبطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي من 19 مايو إلى 24 مايو المقبل، وتعقبها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، خلال يوليو 2024.
وتضم قائمة منتخبنا في «طشقند جراند سلام»، نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب اللاعبات بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم».

آخر الأخبار
علبة لنقل الطعام
الترفيه
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
اليوم 19:14
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©