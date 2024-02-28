«الشارقة الدولي للجواد العربي» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، ظهر اليوم، فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 10 دول. وينظم المهرجان، الذي يقام على مدى 4 أيام، نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، ومجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية. وتبدأ فعاليات اليوم الأول للمهرجان، اليوم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول، وخصص للمهرات بعمر سنة واحدة مقسماً إلى فئتين (أ، ب)، ويليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين مقسماً أيضاً إلى فئتين (أ، ب).