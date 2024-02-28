الحمادي بطل «الإسطبلات الخاصة» في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

حلَّق الفارس أحمد حسن الحمادي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في باكورة سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح اليوم، وسباق العمالقة غداً، وهما أيضاً لمسافة 101.9 كلم.

وشارك في السباق الذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق، 100 فارس وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «هاك العزيز أيه أيه» لإسطبلات الخليج بزمن 3:43:09 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.40 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة «جازام» لإسطبلات الكمدة مسجلة 3:43:58 ساعة، فيما حلت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة «إل جي نسيتو» لإسطبلات بن حبيب بزمن قدره 3:44:30 ساعة.

وتميز السباق بالقوة، وتمكن البطل من تحقيق الفوز، بعد أن نجح في توزيع جهد الخيل متدرجاً خلال المراحل، فقد حل في المركز العاشر في المرحلة الأولى، ثم جاء في المركز السادس في المرحلة الثانية، وقفز إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، قبل أن ينقض بكل قوة على الصدارة في المرحلة الأخيرة.

وتشهد القرية صباح اليوم سباق الاتحاد للسيدات لمسافة 101.9 كلم، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.1 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، تليها المرحلة الثانية لمسافة 31.3، وتم ترسيمها باللون الأزرق، ثم المرحلة الثالثة التي تبلغ مسافتها 20.2 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر، والمرحلة الرابعة والأخيرة، وتم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20.3 كلم.

وأكد عبد الله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، أن سباقات كأس الاتحاد تعد إضافة جديدة لدعم أهل الخيل والمدربين والملاك بإقامة 3 سباقات، انطلقت في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم.

وأضاف أن رياضة الفروسية في الدولة ماضية في تطورها وازدهارها بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين أبناء وبنات الإمارات من أفضل المهارات والقدرات، التي تحقق تنافسيتهم العالمية في رياضة الفروسية.

وأشار النقبي إلى توجيهات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بتوفير جميع متطلبات النجاح والتميز للفرسان والمدربين والملاك، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد لتعزيز نجاحات الفروسية في دولة الإمارات.

وأشار النقبي، إلى أن آخر محطات الموسم الحالي في قرية بوذيب الدولية للقدرة تستمر بالسباق الثاني اليوم للسيدات وغداً الجمعة للعمالقة.

عقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد، وصالح فيصل، مالك إسطبلات الخليج الفائزة.