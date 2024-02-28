«دبي لسباقات الهجن» يعلن برنامج مهرجان المرموم التراثي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن، انطلاق مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي سيُقام خلال الفترة من 13 إلى 28 مارس المقبل.

وبمناسبة إقامة المهرجان في شهر رمضان الكريم، فقد تم إجراء تعديلات جوهرية على برنامج السباق الذي سيشتمل على إقامة سباق واحد يومياً حددت له الفترة المسائية، ما يتيح للجمهور والمشاركين فرصة الاستمتاع بالفعاليات الرائعة في أجواء مميزة. ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل. وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن الإيذاع، و16 شوطاً في سن الثنايا، و20 شوطاً بالنسبة للذلل والزمول. وبالمقابل، سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و56 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى ثلاثين تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول. وتم تقسيم رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 6 كؤوس، باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و6 بنادق، خنجر، بندقية ذهبية، شداد، بالإضافة إلى سيف الإمارات للذلل المفتوح. أما بالنسبة لرموز هجن أبناء القبائل، فقد قسمت إلى 11 كأساً باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، 12 بندقية، خنجر وشدادان، بالإضافة إلى سيفي الذلل المفتوح والإنتاج. كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل.