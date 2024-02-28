شيشيرت بطل «المرحلة الثانية» من «رالي أبوظبي الصحراوي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات المرحلة الثانية، «مرحلة أدنوك للتوزيع»، من رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام في «النسخة 33»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وانطلقت المرحلة الثانية من صحراء غياثي، وصولاً إلى المزيرعة، لمسافة تصل إلى 239 كلم، وفاز في فئة السيارات الفرنسي جيرلان شيشيرت، بعد أن قطع المسافة في 3:15:58 ساعة، وجاء القطري ناصر العطية ثانياً، بفارق دقيقتين و44 ثانية، وحل في المركز الثالث الأميركي كوانتيرو، إلا أن العطية بقي في المركز الأول في الترتيب العام بزمن 6:53:35 ساعة، يليه البرازيلي موريس، بفارق 8 دقائق و31 ثانية، والأرجنتيني ياكوبيني في المركز الثالث، بفارق 9 دقائق و38 ثانية.

وفي فئة الشالنجر، فاز الأميركي جونز بالمركز الأول في المرحلة الثانية، بعد أن قطع السباق في 3:26:18 ساعة، وحافظ على صدارته للترتيب العام بزمن 7:12:58 ساعة، يليه الليتواني باتشيوسكا، بفارق 6 دقائق وثانيتين عن جونز.

وفي فئة «SSV» فاز السعودي ياسر السعيدان بالمرحلة بزمن 3:33:19 ساعة، إلا أن منصور الهلي بقي في صدارة الترتيب العام بزمن 7:29:20 ساعة وبفارق دقيقتين وعشر ثوانٍ عن السعيدان.

وعلى صعيد سباق الدراجات النارية، فاز الدراج روس برنش من فريق هيرو بالمرحلة الثانية، وجاء ثانياً أوكلي، وثالثاً برابك، وأدت الحوادث المبكرة في فئة الدراجات إلى خروج كل من توبياس إبستر ومايكل دوشيرتي من السباق.

وتألق في فئة الكواد، الإماراتي عبد العزيز أهلي، بعد أن سيطر على المرحلة، وقطع مسافتها في 04:00:29 ساعة، وبفارق 9 دقائق و50 ثانية، عن أقرب مطارديه البولندي ويسينيويسكي.

من جانبه، قال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «استمرت شراكتنا مع (أدنوك للتوزيع) لمدة 27 عاماً، وهي حجر الأساس لهذا الحدث، علاوة على ذلك، فإن تفانيهم فيما يتعلق بقطاع الطاقة والبترول والاستدامة مستمر، ودورهم في رالي أبوظبي الصحراوي مهم جداً، وأعرب عن عميق امتناني لهذه الشركة الوطنية الرائعة والمثالية على كل ما تقدمه لرالي أبوظبي الصحراوي، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون المثمر معهم».

وتنطلق المرحلة الثالثة «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي» اليوم من المزيرعة لمسافة 415 كيلومتراً «252 كلم منها خاصة»، وتحديداً من محضر حميم وصولاً إلى جريرة، وتتميز المرحلة بصعوبة تضاريسها، حيت تمثل 52% من المسافة كثبان رملية حادة.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لعدد النقاط خلال مراحل رالي أبوظبي الصحراوي، هو 55 نقطة، 30 منها للفوز الإجمالي، و25 نقطة للفوز بالمراحل الخمس «5 نقاط لكل مرحلة».