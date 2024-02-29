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الرياضة

«قمتان ناريتان» في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

«قمتان ناريتان» في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
29 فبراير 2024 08:01

لندن (أ ف ب)


سحبت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأسفرت عن قمتين ناريتين، الأولى بين مانشستر سيتي «حامل اللقب» وضيفه نيوكاسل، والثانية بين مانشستر يونايتد «الوصيف» وليفربول.
وكان «السيتي» حجز بطاقته إلى دور الثمانية، بفوز كاسح على مضيفه لوتون تاون 6-2، بينها خماسية لمهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند، فيما بلغه نيوكاسل بشقّ النفس، إثر تغلبه على مضيفه بلاكبيرن روفرز المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 4-3 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 1-1».
وحجز اليونايتد بطاقته إلى ربع النهائي، بفوزه الصعب على مضيفه نوتنجهام فوريست 1-0، فيما تأهل ليفربول بسهولة بفوز كبير بتشكيلته الرديفة على ضيفه ساوثمبتون من تشامبونشيب 3-0.
ويلتقي تشيلسي المتأهل على حساب ليدز يونايتد من «تشامبوينشيب» 3-2 مع ليستر سيتي من «تشامبيونشيب» أيضاً، والذي تأهل بفوزه على مضيفه بورنموث 1-0.
ويلعب ولفرهامبتون المتأهل على حساب برايتون 1-0 مع كوفنتري سيتي من المستوى الثاني، وأول المتأهلين بفوزه على مايدستون من المستوى السادس 5-0.

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ربع النهائي
ولفرهامبتون - كوفنتري سيتي
مانشستر يونايتد - ليفربول
تشيلسي - ليستر سيتي
مانشستر سيتي -نيوكاسل
تقام المباريات في 16 و17 مارس

 

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
نيوكاسل
مانشستر يونايتد
ليفربول
تشيلسي
إيرلينج هالاند
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