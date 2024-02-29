الإنتر يقترب من «إسدال الستار» في «حفل الكالشيو»!

تورينو (أ ف ب)



تابع الإنتر المتصدر عروضه القويّة، في مسعاه لحسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أتالانتا 4-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر يوفنتوس، فيما عاد نابولي إلى «سكة الانتصارات» بفوزه الكاسح على ساسوولو 6-1.

وحقق «النيراتسوري» فوزه الحادي عشر توالياً في جميع المسابقات، والثاني والعشرين في الدوري، رافعاً رصيده إلى 69 نقطة، أقل بثلاث نقاطٍ فقط من رصيده العام في الموسم الماضي، حين حلّ ثالثاً، مع تبقّي اثنتي عشرة مرحلة.

وسجّل ماتيو دارميان «26»، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «45»، فيديريكو ديماركو «54» ودافيدي فراتيزي «72».

أما أتالانتا تلقّى خسارته الأولى، بعد 10 مبارياتٍ في جميع المسابقات، وتحديداً منذ سقوطه أمام مضيفه بولونيا 0-1 في 23 ديسمبر، وتجمّد رصيده عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وأعاد المهاجمان النيجيري فيكتور أوسيهين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقهما نابولي إلى سكة الانتصارات، وتحقيق الفوز الأوّل، بقيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالتسونا، باكتساح مضيفه ساسوولو 6-1.

وفرض أوسيمين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 31 و41 و47، وأضاف كفاراتسخيليا «ثنائية» في الدقيقتين 51، إثر تمريرة من النيجيري و75، بعدما افتتح الكوسوفي أمير رحماني التسجيل في الدقيقة 29.

وجاء الفوز الأوّل للفريق الجنوبي مع كالتسونا في ثاني مبارياته محلياً، بعد التعادل مع مضيفه كالياري 1-1، والثالثة عموماً بعد تعادلٍ بالنتيجة مثلها مع ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذا الفوز الأوّل لنابولي، بعد أربع مبارياتٍ ضمن جميع المسابقات والحادي عشر في الدوري، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع بفارق ثماني نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

في المقابل تواصلت هزائم ساسوولو، وسقط للمرة الثالثة توالياً، والسادسة في آخر سبع مباريات «تعادل في واحدةٍ منها» ليتراجع إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن فيرونا السابع عشر.