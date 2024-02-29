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الرياضة

«النمر الصغير» يستفيق من الغيبوبة

«النمر الصغير» يستفيق من الغيبوبة
29 فبراير 2024 08:18

بوردو (أ ف ب) 

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استفاق المهاجم الدولي الهندوراسي ألبرت إيليس من غيبوبة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، خلال مباراة فريقه بوردو أمام جانجان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم، حسب ما أعلنت عائلته.
وقالت العائلة في بيانٍ نشره النادي على (إكس): «نحن سعداء بمشاركة أولى العلامات المشجّعة: ألبرت يستيقظ، ويبدو أنه يتعافى تدريجياً».
وأضافت «مع ذلك، نتمنى أن نبقى حذرين بشأن تطوّر حالته، الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ألبرت مقاتل».
وفقد إيليس «28 عاماً»، وعيه بعد 40 ثانية فقط، من انطلاق المباراة، عندما حاول استقبال كرة عرضية، واصطدم برأس مدافع جانجان السنغالي دوناتيان جوميس.
ورغم أنّ جوميس تعافى سريعاً، فقد إيليس وعيه، ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة، قبل أن يتم إخراجه محمولاً من الملعب إلى مستشفى بوردو، حيث وُضع في «غيبوبة اصطناعية وقائية»، ثمّ أجرى عملية جراحية.
وتلقى إيليس العديد من الرسائل المتضامنة معه من عالم كرة القدم.
وقالت العائلة «نوّد أن نشكركم من أعماق قلوبنا على دعمكم، كلماتكم المشجّعة ودعواتكم، ونشكر خصيصاً الفريق الطبّي على رعايته».
وبرز إيليس، الملقب بـ «لا بانتيريتا» (النمر الصغير)، مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي، وصولاً إلى بوردو في عام 2021.
وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلاً 13 هدفاً.

 

فرنسا
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