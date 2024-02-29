سونج يرحل عن «الأسود»

باريس (أ ف ب)



قال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إن ريجوبير سونج ترك منصبه مدرباً لمنتخب «الأسود غير المروّضة».

وخرجت الكاميرون من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا «الوصيفة».

وقال إيتو لقناة فرانس 24: «لم نحقق أهدافنا، ولا أرى أنا ولجنتنا التنفيذية أننا نستطيع تجديد العقد مع سونج.

وعُيّن سونج، زميل إيتو في المنتخب الكاميروني سابقاً، مدرباً لـ «الأسود غير المروّضة» في فبراير 2022.

قاد سونج الكاميرون إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بفوز دراماتيكي على الجزائر 2-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني في البليدة في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية «0-1 ذهابا في دوالا».

لكن الكاميرون، بطلة «القارة السمراء» 5 مرات، خرجت من دور المجموعات، على الرغم من فوزها المفاجئ على البرازيل 1-0 في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفي البطولة الأفريقية، بدأت الكاميرون مشوارها بتعادل مع غينيا 1-1، ثم خسرت أمام السنغال 1-3، قبل الفوز الصعب على جامبيا 3-2، ومن بعده الخروج من ثمن النهائي على يد نيجيريا بخسارتها بهدفين.

وأضاف إيتو «لقد جلب سونج الكثير لهذا المنتخب، الآن علينا أن نفكر في المستقبل».

وفاز المدافع السابق لليفربول الإنجليزي بست مباريات فقط من أصل 23 على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.