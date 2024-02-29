إسبانيا تُتوج بـ «أمم أوروبا»



إشبيلية (أ ف ب)



توّجت إسبانيا، بطلة العالم، بلقب دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بفوزها على فرنسا 2-0، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي «لا كارتويا» في إشبيلية وأمام 57 ألف متفرج.

وسجلت أيتانا بونماتي، إثر تمريرة من أولجا كارمونا «32»، وماريونا كالدينتي «53» الهدفين.

وواصلت إسبانيا مسيرتها الذهبية، مع استعدادها للظهور الأول على الإطلاق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وأضافت بطلات العالم قبل ستة أشهر في سيدني الأسترالية، اللقب القاري إلى سجلهنّ بقيادة مدربهنّ الجديد مونتسيرات تومي الذي خلف المدير الفني المثير للجدل خورخي فيلدا، بعد إقالته عقب كأس العالم.

في المقابل، فشلت فرنسا بقيادة مدربها هيرفيه رونار، في تسديد أي كرة على المرمى الإسباني خلال المباراة.

وقال نجمة برشلونة بونماتي، أفضل لاعبة في العالم في عام 2023، لتلفزيون إسبانيولا «قبل ستة أشهر فزنا بكأس العالم، والآن فزنا بدوري الأمم، ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من ذلك؟».

وأضافت «كل ما حققناه لا يصدق، هذا المنتخب ليس له سقف، كأس العالم، والآن دوري الأمم، والآن نسعى للقب الأولمبياد».