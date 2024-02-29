توخيل يحاول احتواء «تمرد» لاعبي البايرن!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية النقاب عن الحديث الناري الذي وجهه توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، إلى لاعبيه، بعد أن أكدت إدارة «البافاري» رحيله بنهاية الموسم، على إثر مناقشات حامية بينها وبين المدرب، بعد 3 هزائم متتالية مني بها الفريق تحت قيادته.

وقالت الصحيفة إن حالة من «التمرد» سادت داخل غرفة الملابس، وقادها توماس موللر وجوشوا كيميتش، وإن توخيل وجه رسالة خاصة وقاسية للاعبين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر رحيله.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني الألماني تحدث للاعبين داخل «غرفة الملابس» قائلاً: يمكنكم أن تتطلعوا جميعاً الآن إلى استقبال المدرب الجديد، وكل ما أطلبه منكم أن تنهوا الموسم بقوة، لن تكون هناك مناقشات بيننا كما جرت العادة كل أسبوع، والجميع على علم بذلك، ولكن يمكننا أن نصنع شيئاً ما معاً، ويتعين علينا أن نفوز في قادم المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن يان كريستيان دريشن رئيس النادي وجه بدوره كلمات قاسية تجاه اللاعبين، وعلق قائلاً: نحن ننظرالآن إلى الوضع عن قرب، ويقيني أنكم مسؤولون عن تراجع المستوى.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أن إدارة النادي لم تلجأ إلى اتخاذ قرار تغيير الجهاز الفني بقيادة توخيل، إلا بعد أن رأت الفريق يتراجع بصورة خطيرة عن المنافسة على قمة الدوري «البوندسليجا» واتساع فارق النقاط بينه وبين «المتصدر» باير ليفركوزن إلى 8 نقاط، فضلاً عن خروج الفريق من كأس ألمانيا، وأمامه مواجهة صعبة أما لاتسيو الإيطالي في عودة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وعلى اللاعبين القتال من أجل حجز مكان في الدور ثمن النهائي للبطولة، ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز على لاتسيو الذي فاز في مباراة الذهاب 1-0، إذا كان الفريق يرغب فعلاً في الذهاب بعيداً في هذه البطولة وحمل الكأس.