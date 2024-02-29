هالاند ودي بروين.. فاصل من «الغزل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، بأنه يجد متعة كبيرة في اللعب إلى جوار «المايسترو» البلجيكي كيفين دي بروين، على خلفية صناعة الأخير 4 أهداف من الخماسية التي سجلها «الفتى الذهبي» في مباراة لوتون تاون ضمن الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت 6-2 لمصلحة «القمر السماوي».

وللمرة الأولى يسجل هالاند 3 أهداف، أو أكثر في مباراة لـ «السيتي» خارج ملعبه، والثانية التي يحرز فيها 5 أهداف في مباراة ل «كتيبة بيب»، بعد أن فعلها الموسم الماضي في مباراة دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي أمام رد بول لايبزج الألماني، وانتهت بفوز «السيتي» 7- صفر.

وفي تصريحات هالاند لشبكة «آي تي في»، قال: كيفين دي بروين لاعب أكثر من رائع، ويجيد العمل، واستمتع كثيراً باللعب إلى جواره، فهو الأفضل على الإطلاق، ونعرف بعضنا جيداً، وبيننا تفاهم كبير وانسجام لا تخطئه عين، وهو لاعب ذكي وصاحب رؤية ثاقبة داخل «المستطيل الأخضر».

وحرص هالاند على طمأنة جماهير «السيتي» وعشاقه في كل مكان، على حالته البدنية والفنية، بعد الإصابة التي أبعدته شهرين هذا الموسم، وقال: استعدت كامل «الفورمة»، وأتطلع إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي، بحصد الثلاثية التاريخية «الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد»، وأنا في أفضل حالاتي حالياً، إنه شعور رائع أن أُصبح في كامل الجاهزية، والقادم أفضل، وتنتظرنا لحظات رائعة، ونحن جاهزون لها.

وذكر موقع جول العالمي الذي نقل مقتطفات من تصريحات هالاند، أن التفاهم بين النرويجي والبلجيكي، كان أفضل في الموسم الماضي، لأنهما لعبا كثيراً معاً، أما هذا الموسم تسببت الإصابة في ابتعاد دي بروين 5 أشهر، وهالاند شهرين، ولو ابتعدت عنهما الإصابة، لشاهدنا «نسخة سوبر» من هذا «الثنائي» الرائع.