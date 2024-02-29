«السماوي» يتطلع إلى كسر «العقدة الزرقاء»!



مراد المصري (أبوظبي)



كثف بني ياس تحضيراته للقاء النصر يوم السبت في «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحثاً عن كسر عقدة الزيارة إلى معقل «الأزرق»، إذ لم يعرف الفوز عليه على أرضه منذ عام 2009.

ويعد فواز عوانة قائد «السماوي» العامل المشترك في اللقاء المقبل، وسجل أحد هدفي الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت منذ 15 عاماً، وشهدت آخر انتصار لبني ياس على ملعب «العميد» في الدوري، وسط ترقب للمواجهة التي تجمع بين فريقين يقدمان مستويات متطورة في الآونة الأخيرة.

وحرص داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على الحضور إلى مدرجات استاد محمد بن زايد، لمتابعة وتحليل أداء «العميد»، في المباراة التي تفوق فيها النصر على الجزيرة ضمن الجولة الماضية، وركز في التدريبات على وضع الخطة الفنية الأنسب للعودة بالانتصار من «خارج الديار»، ورفع الفاعلية التهديفية أمام مرمى المنافسين، بعدما اكتفى بهدف أمام شباب الأهلي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والعين بالدوري، رغم المحاولات الهجومية.

وشهدت مواجهة الدور الأول بين الفريقين تفوق بني ياس 4-2، في مباراة تألق فيها المهاجم يوسف نياكاتي الذي سجل «ثنائية»، ما يرفع سقف طموحات لتكرار الفوز مرة أخرى، إلا أن «السماوي» يدرك جيداً أن الظروف الفنية اختلفت، بعد تولي الهولندي ألفريد شرودر مهمة تدريب «الأزرق».