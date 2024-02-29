الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السماوي» يتطلع إلى كسر «العقدة الزرقاء»!

«السماوي» يتطلع إلى كسر «العقدة الزرقاء»!
29 فبراير 2024 11:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بطلا الدوري والكأس يشاركان في «النخبة الآسيوية»
الوصل والشارقة.. «كلاسيكو القمة»


كثف بني ياس تحضيراته للقاء النصر يوم السبت في «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحثاً عن كسر عقدة الزيارة إلى معقل «الأزرق»، إذ لم يعرف الفوز عليه على أرضه منذ عام 2009.
ويعد فواز عوانة قائد «السماوي» العامل المشترك في اللقاء المقبل، وسجل أحد هدفي الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت منذ 15 عاماً، وشهدت آخر انتصار لبني ياس على ملعب «العميد» في الدوري، وسط ترقب للمواجهة التي تجمع بين فريقين يقدمان مستويات متطورة في الآونة الأخيرة.
وحرص داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على الحضور إلى مدرجات استاد محمد بن زايد، لمتابعة وتحليل أداء «العميد»، في المباراة التي تفوق فيها النصر على الجزيرة ضمن الجولة الماضية، وركز في التدريبات على وضع الخطة الفنية الأنسب للعودة بالانتصار من «خارج الديار»، ورفع الفاعلية التهديفية أمام مرمى المنافسين، بعدما اكتفى بهدف أمام شباب الأهلي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والعين بالدوري، رغم المحاولات الهجومية.
وشهدت مواجهة الدور الأول بين الفريقين تفوق بني ياس 4-2، في مباراة تألق فيها المهاجم يوسف نياكاتي الذي سجل «ثنائية»، ما يرفع سقف طموحات لتكرار الفوز مرة أخرى، إلا أن «السماوي» يدرك جيداً أن الظروف الفنية اختلفت، بعد تولي الهولندي ألفريد شرودر مهمة تدريب «الأزرق».

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
النصر
فواز عوانة
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©