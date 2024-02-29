خميس يعود إلى «وزن 88» بعد 958 يوماً!



دبي (الاتحاد)



يظهر محمد خميس بطلنا البارالمبي، يوم الاثنين المقبل، في وزن 88 كجم، بمشاركته في «النسخة 13»، من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2024»، وذلك بعد 958 يوماً من آخر مشاركة في هذا الوزن بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

ويعود آخر إنجاز بارالمبي لخميس في وزن 88 كجم، خلال مشاركته في دورة «ريو 2026»، وحصل على الميدالية الذهبية.

وخضع بطلنا البارالمبي، خلال الفترة الماضية، لبرنامج تدريبي مكثف، تحت إشراف مدربه المغربي تيتو قاسم، حتى تحقق المشاركة الأهداف المنشودة، في وجود الأبطال النخبة الذين يتسابقون لحجز مقاعدهم مع «الثمانية الكبار» المتأهلين إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، خاصة أن استعدادات خميس بلغت ذروتها لعدم التفريط في المكتسبات التي يحققها مع زملائه أصحاب الهمم.

وتشهد البطولة المشاركة الأولى لبطلتنا فاطمة البلوشي التي تخوض تجربة جديدة، في لعبة رفعات القوة، بعد الفروسية، برسم خريطة طريق جديدة، خاصة أنها تعشق التحدي في رفعات القوة، خاصة أن

صاحبات الهمم دائماً على قدر التحدي، والمرأة باتت نموذجاً يحتذى به، وهي قادرة على التغلب على الصعاب.

وقالت: إن رياضة أصحاب الهمم على الطريق الصحيح، وأن اللاعبين واللاعبات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لرفع علم الدولة عالياً في المحافل القارية والدولية.